محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات تطوير وتنمية منطقة "مثلث الخير وسهل الحسينية"

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، آخر مستجدات أعمال تطوير وتنمية منطقة مثلث الخير بجنوب بورسعيد، حيث تم استعراض الخطوات التنفيذية التي تمت حتى الآن، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس سيد خلف، والاستاذ احمد زغلف رئيس حي الجنوب ومجموعة من ممثلى ( الجمعيات الزراعيه - سهل الحسنيه).

المحافظ يوجه بالتنسيق المستمر بين كافة الجهات المختصة لإنجاز أعمال التطوير والتنمية

وأكد محافظ بورسعيد ضرورة التنسيق بين محافظة بورسعيد، والجهات المعنية بتطوير منطقة المثلث والارتقاء بحياة المواطنين، تماشيا مع خطة الدولة نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة على أرض بورسعيد، موجها كافة الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قراره بتنمية وتطوير منطقة المثلث، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بهذه المناطق، مشيرا إلى أن التطوير سيكون على أعلى مستوى

لافتا أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بإقامة مجتمع عمراني متكامل يهدف لتوفير حياة كريمة لقاطني منطقة المثلث، مؤكدا على أهمية الوعي بجهود الدولة ودعمها نحو استكمال التنمية والتطوير التي تعم كافة أنحاء الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لتطوير جنوب بورسعيد.

كما استمع محافظ بورسعيد خلال اللقاء لٱراء عددا من أهالي المنطقة وناقش معهم المقترحات الخاصة بتطوير المنطقة وفقا لأهداف التنمية المستدامة، ومناقشة ٱليات تنفيذ التطوير.

ومن جانبهم، وجه أهالي منطقة المثلث الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره بتطوير المنطقة، كما وجهوا الشكر لمحافظ بورسعيد على جهوده في هذا الملف.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد