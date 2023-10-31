رؤساء أحزاب وسياسيون وإعلاميون يرافقون رئيس الوزراء فى زيارته لشمال سيناء

وصل وفد من الإعلاميين والسياسيين ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلس النواب، برفقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ورئيس اتحاد قبائل سيناء، وذلك خلال جولة تفقدية في مدينة العريش بشمال سيناء.

ومن المقرر أن يتفقد مدبولي مشروعات التنمية بشمال سيناء.

ويضم الوفد وزراء الإسكان والتنمية المحلية والصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم، بالإضافة إلى قيادات القوات المسلحة.

كان في استقبال رئيس مجلس الوزراء قيادات القوات المسلحة ومشايخ قبائل سيناء.