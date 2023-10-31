الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": اشتباكات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال خلال اقتحام طوباس بالضفة الغربية

اشتباكات
اشتباكات

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بوجود اشتباكات بين فلسطينيين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام طوباس في الضفة الغربية.

اعتقال 11 مواطنًا بينهم امرأة من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 11 مواطنًا بينهم امرأة من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، كما اعتقلت طالبًا في جامعة الخليل بعد اقتحام منزل عائلته في قرية الكوم غرب الخليل.

ومن بلدة اذنا غرب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنة عائشة أبوأسعد بحجة الضغط على أبنائها لتسليم أنفسهم.

فلسطين الإحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الضفة الغربية محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية

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