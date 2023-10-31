وكيل "تعليم الغربية" يوجه بنظافة أسطح المدارس

وجّه ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جميع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية العشر، بضرورة التأكيد على نظافة أسطح المباني المدرسية وخلوها تمامًا، والتأكد من سلامة مواسير الصرف، وذلك استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء.

جا ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

كما شدد على ضرورة التأكد من وجود وسائل الأمن والسلامة داخل جميع المدارس والدواوين، من طفايات الحريق وجرادل الرمل، وسلامة حنفيات الحريق، وخراطيم الحريق، والتأكد من تشغيلها، وسلامتها وصلاحيتها، وتوفير أرقام الطوارئ والإعلان عنها بشكل واضح، وتدريب العاملين والطلاب على كيفية استخدام طفايات الحريق، والتعامل السريع معها ضد أي موقف طارئ.

كما وجّه وكيل الوزارة أيضًا بضرورة التدريب على خطة الإخلاء بالمدارس والدواوين في أسرع وقت ممكن، والتعامل السريع في حالات الطوارئ، وذلك بإشراف مسئول الكوارث والأزمات بكل مدرسة.

تنفيذ فعاليات المبادرة الوطنية "دوي.. بحكايتك.. تكمل حكايتهم" لتمكين الفتيات

وفى سياق متصل، نفذت تعليم الغربية اليوم فعاليات المبادرة الوطنية "دوي.. بحكايتك.. تكمل حكايتهم" لتمكين الفتيات، تحت رعاية السيدة الأولى انتصار السيسي، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبرعاية وتنظيم المجلس القومي للمرأة، برئاسة السفيرة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وذلك بمدارس إدارة كفرالزيات التعليمية، وهي مدارس الشهيد عبدالحميد غبارة الإعدادية بنات بإبيار، الشهيد وائل طاحون الإعدادية بنات، الشهيد احمد رضا المدبولي الإعدادية المشتركة بقليب إبيار، إبيار الإعدادية بنات، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالغربية، برئاسة الأستاذة الدكتورة صفاء مرعي، مقرر المجلس بالغربية، وبحضور الأستاذ عبدالفتاح عبده، مدير عام التعليم العام، الأستاذ فتوح مرعي، مدير عام إدارة كفرالزيات، الأستاذة شيماء غانم، مسئول المجلس القومي للمرأة، والأستاذة أمل البهي، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية.

وخلال الفعاليات، تم تنفيذ دوائر حكي حول موضوعات "الزواج المبكر"، "الصحة النفسية والجسدية"، "التنمر"، "الحماية" بمشاركة 1200 طالبة على مستوى الإدارة التعليمية بكفرالزيات.