الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

متطوعو وزارة الشباب ينظمون فعاليات "Learn 6" بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن متطوعو وزارة الشباب والرياضة “شباب يدير شباب” بمحافظة مطروح، اليوم، عن تنفيذ فعاليات “ Learn 6” وذلك فى مسرح  مديرية الشباب والرياضة بمركز شباب مطروح (الساحة).

شباب يدير شباب

وأوضح بيان متطوعى وزارة الشباب والرياضة “شباب يدير شباب” بمحافظة مطروح أن ذلك الحدث بنسخته السادسة تم تنفيذه فى وقت واحد بجميع محافظات الجمهورية، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

مهارات السوفت سكيلز والديجتال ماركيتنج

بدأت الفعاليات بالسلام الوطنى، ثم تنفيذ عددا من الأنشطة الثقافية والترفيهية والعلمية ومهارات السوفت سكيلز والديجتال ماركيتنج عن Personal branding  وأنواع ومكونات البراند. 

القضية الفلسطينية

وفى ختام الفعاليات تم تنفيذ ندوة توعوية للشباب عن القضية الفلسطينية حيث تم الوقوف دقيقه صمت على أرواح شهدائنا بفلسطين.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضه، وتحت إشراف الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومكتب الوكيل الدائم. 

متطوعى وزارة الشباب شباب يدير شباب Learn 6 وزارة الشباب والرياضة YLY مطروح

مواد متعلقة

قافلة توعوية.. محافظ مطروح يتفقد كرفان الشباب والمناخ (صور)

الأكثر قراءة

عاجل.. قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

طائرات الاحتلال الإسرائيلى ترتكب مجزرة جديدة فى مخيم الشاطئ بقطاع غزة

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

وصول رئيس الوزراء لمقر الكتيبة 101 برفقة رئيس اتحاد قبائل شمال سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

غارات كثيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

قصف إسرائيلى منزلًا فى غزة يودى بحياة 14 فلسطينيًا

طائرات الاحتلال تحيط مستشفيين بـ«حزامين ناريين».. وتهدد بقتل الآلاف