متطوعو وزارة الشباب ينظمون فعاليات "Learn 6" بمطروح

أعلن متطوعو وزارة الشباب والرياضة “شباب يدير شباب” بمحافظة مطروح، اليوم، عن تنفيذ فعاليات “ Learn 6” وذلك فى مسرح مديرية الشباب والرياضة بمركز شباب مطروح (الساحة).

شباب يدير شباب

وأوضح بيان متطوعى وزارة الشباب والرياضة “شباب يدير شباب” بمحافظة مطروح أن ذلك الحدث بنسخته السادسة تم تنفيذه فى وقت واحد بجميع محافظات الجمهورية، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

مهارات السوفت سكيلز والديجتال ماركيتنج

بدأت الفعاليات بالسلام الوطنى، ثم تنفيذ عددا من الأنشطة الثقافية والترفيهية والعلمية ومهارات السوفت سكيلز والديجتال ماركيتنج عن Personal branding وأنواع ومكونات البراند.

القضية الفلسطينية

وفى ختام الفعاليات تم تنفيذ ندوة توعوية للشباب عن القضية الفلسطينية حيث تم الوقوف دقيقه صمت على أرواح شهدائنا بفلسطين.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضه، وتحت إشراف الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومكتب الوكيل الدائم.