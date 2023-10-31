الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأونروا: الفلسطينيون فى غزة يتعرضون للتهجير والعقاب الجماعى

الأونروا
الأونروا

أبلغ المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة مجلس الأمن بأن الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر يتعرضون للتهجير القسري والعقاب الجماعي.

 

وقال المفوض العام فيليب لازاريني أيضا إن انقطاع الاتصالات في نهاية الأسبوع أدى إلى تسريع انهيار النظام المدني، وحذر من أنه إذا تفاقم هذا الانهيار فإنه "سيجعل من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل" على الأمم المتحدة مواصلة العمل في غزة، حسبما نقلت "رويترز".

 

وكان الجيش الإسرائيلي قد جدد الأحد دعواته للفلسطينيين في قطاع غزة للتوجه إلى الجنوب بعيدا عن مركز الحرب على حماس، معتبرا أن ذلك صار الآن أمرا ملحا.

 

وأفاد الأميرال دانيال هاجاري المتحدث باسم الجيش "على مدى الأسبوعين الماضيين، كنا ندعو سكان شمال قطاع غزة ومدينة غزة إلى الانتقال جنوبا مؤقتا من أجل سلامتهم الشخصية. نؤكد اليوم أن هذا نداء عاجل".

 

كذلك أكد هاجاري أن عدد من تأكد احتجازهم رهائن في غزة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر ارتفع إلى 239.

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