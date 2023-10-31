الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مندوب فلسطين يكشف تعداد الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا

أطفال فلسطينيين استشهدوا
أطفال فلسطينيين استشهدوا في حرب غزة

كشف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، تعداد الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

 

وقال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور، إن 3500 طفلا فلسطينيا استشهدوا بمعدل طفل فلسطيني كل 5 دقائق.

 

وأضاف منصور: "آلاف الفلسطينيين يموتون، وعلى المجلس إصدار قرار وقف إطلاق النار".

 

وتابع: "غزة الآن جحيم على الأرض ولا مكان آمن أمام الفلسطينيين. أغلبية سكان غزة أصبحوا نازحين بسبب القصف الإسرائيلي".

 

واختتم حديثه قائلا: "لماذا يؤكد بعض أعضاء مجلس الأمن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها دون أن يذكر ذلك للفلسطينيين. ألا يحق للشعب الفلسطيني أن يعيش حرا ويدافع عن نفسه".

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