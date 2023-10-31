الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

مندوب فلسطين بمجلس الأمن: يجب إدخال 100 شاحنة مساعدات على الأقل لغزة كل يوم

السفير رياض منصور
السفير رياض منصور

طالب السفير رياض منصور، مندوب فلسطين في مجلس الأمن، الأمم المتحدة بإنقاذ الفلسطينيين في غزة، موضحا أنه يجب إدخال 100 شاحنة مساعدات على الأقل لغزة كل يوم.


وأضاف مندوب فلسطين في مجلس الأمن، خلال كلمته بمجلس الأمن، التي تبثها قناة القاهرة الإخبارية، أن الفلسطينيين في غزة محاصرون ويتعرضون للقصف، موضحا أن الاحتلال دمر نصف المنازل في قطاع غزة.

وتابع رياض منصور، أن سكان غزة أصبحوا نازحين يتنقلون من مكان إلى آخر، لافتا إلى أن هناك طفل فلسطيني يقتل كل 5 دقائق في حرب غزة

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