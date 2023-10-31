الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حلمى زكى لـ"الشاهد": نفذنا عملية عبور للقناة يوم 26 إبريل 1970 لاستهداف دورية

العقيد حلمي زكي
العقيد حلمي زكي

كشف العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر، تفاصيل عبورهم يوم 26 إبريل عام 1970، مؤكدًا أنه كان في الثانية صباحًا تحت ساتر الظلام.

 

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإسرائيليين في النقاط القوية كانوا يستخدمون مرايات عاكسة وكان العسكري يرى داخل النقطة الساتر الترابي وقناة السويس، مؤكدًا أنه كان لابد أن يأخذوا حذرهم بحيث يكون الظلام شبه تام.

 

وتابع، أن الهدف من العملية هو عمل إغارة على سيارة نص جنزير وسيارتين للجنود وكان يوجد مجموعة اقتحام في الوسط معها ضابط، ومجموعة ساتر في اليمن ومجموعة في الشمال وكان قائدها، مؤكدًا أنهم عبروا وانتظروا الدورية منذ السادسة صباحًا حتى الثانية ظهرًا وكانوا ينامون على الساتر الترابي حتى  لا ترصدهم المرايات العاكسة.

 

إشارة قائد الكتيبة لهم للتحرك

وأشار إلى أن قائد الكتيبة القائد أبو بكر أحمد صلاح الدين، قائد الكتيبة 13 صاعقة، كانت أجهزة الاتصال قارب شحنها على الانتهاء فقال لهم في أخر مكالمة أول ما تسمعوا 3 دفع من البندقية الألية تعاملوا.

حلمي زكي تفاصيل عبورهم 26 إبريل عام 1970 تحت ساتر الظلام الساتر الترابي النقاط القوية

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