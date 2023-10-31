الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

السيد نجم يناقش أدب التجربة الحربية والمقاومة فى نادي أدب مصر الجديدة.. اليوم

الكاتب السيد نجم
الكاتب السيد نجم

يقيم نادي الأدب بمصر الجديدة، ندوة حول تجربة الكاتب الدكتور السيد نجم الابداعية وخصوصا حول كتابات أدب التجربة الحربية وأدب المقاومة ابداعيا وتنظيريا، في تمام السادسة من مساء غدً الثلاثاء.

 

ويدير الندوة ويناقش السيد نجم في تجربته كل من رئيس نادى الادب مصر الجديدة د.طارق منصور، والمترجم الاديب شرقاوى حافظ، ولبنى الطماوى.

 

حصار الحمام الأبيض تزامنًا مع احتفالات انتصارات حرب أكتوبر الـ 50

يذكر ان، صدرت حديثا رواية بعنوان حصار الحمام الأبيض، عن مركز ليفانت للبحوث والنشر باﻹسكندرية، وهي الرواية الثالثة عشر في مسيرة الكاتب للروائي السيد نجم.

 

وتأتي الرواية متزامنة مع احتفالية البلاد بمرور خمسين سنة على حرب أكتوبر 1973، وﺇن قدم الروائي تجربته الخاصة حيث شارك في المعارك وعاصر أحداثها، فجاءت الرواية معبرة عن خصوصية التجربة الحربية على الرغم من كونها تجربة عامة تطوي الصغير والكبير بين طياتها، فكانت صور المواجهة والتصدي والفلاح والخيبة أحينا معبرة دون مبالغة وبفنية عن وقائع ما دار على جبهة قناة السويس في حينه.

غلاف الرواية

وتبدأ الرواية بحادثة ﺇعلان عبدالناصر التنحي في عام 67، ثم بداية ﺇعلان الجموع الصمود والتصدي وشعار المعركة أولا وأخيرا. 

 

وتتناول الرواية عرضا للتجربة الحربية التي عاشتها البلاد في خمسة أقسام، وكل قسم يتكون من عدة فصول.. باﻹضافة ﺇلى فصل أخير بعنوان ما قبل الخاتمة، باﻹضافة ﺇلى تعريف مختصر عن الكاتب، حيث نشر ثلاث عشرة رواية، وسيع مجموعات قصصية، وثمانية كتب في تنظير أدب المقاومة.. باﻹضافة ﺇلى كتله القصصية فى أدب الطفل.

 

عن الكاتب السيد نجم 

يذكر أن الدكتور السيد نجم قاص وروائي وناقد وكاتب للأطفال، وهو عضو المجلس الأعلى للثقافة، لجنة ثقافة الطفل، ونائب رئيس اتحاد كتاب الإنترنت العرب، وعضو مجلس إدارة نادى القصة، ومقرر شعبة الخيال العلمي، اتحاد كتاب مصر، عضو مؤسس لجماعة "نصوص.9" الأدبي.، وعضو اتحاد الكتاب العرب، كما حصد العديد من الجوائز والتكريمات طوال مسيرته الحافلة.

الدكتور السيد نجم أدب التجربة الحربية شرقاوي حافظ نادى الادب مصر الجديدة حصار الحمام الأبيض

الأكثر قراءة

عاجل.. قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

بث مباشر.. حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

براتب 3000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل للشباب حتى 30 سنة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 31-10-2023 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

طائرات الاحتلال تحيط مستشفيين بـ«حزامين ناريين».. وتهدد بقتل الآلاف

جيش الاحتلال يحاول تقسيم غزة والفصائل الفلسطينية تتصدى للتوغل البرى

بعد فيديو المحتجزات.. وزير الجيش الإسرائيلى: الحرب مع حماس لن تكون قصيرة