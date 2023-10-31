السيد نجم يناقش أدب التجربة الحربية والمقاومة فى نادي أدب مصر الجديدة.. اليوم

يقيم نادي الأدب بمصر الجديدة، ندوة حول تجربة الكاتب الدكتور السيد نجم الابداعية وخصوصا حول كتابات أدب التجربة الحربية وأدب المقاومة ابداعيا وتنظيريا، في تمام السادسة من مساء غدً الثلاثاء.

ويدير الندوة ويناقش السيد نجم في تجربته كل من رئيس نادى الادب مصر الجديدة د.طارق منصور، والمترجم الاديب شرقاوى حافظ، ولبنى الطماوى.

حصار الحمام الأبيض تزامنًا مع احتفالات انتصارات حرب أكتوبر الـ 50

يذكر ان، صدرت حديثا رواية بعنوان حصار الحمام الأبيض، عن مركز ليفانت للبحوث والنشر باﻹسكندرية، وهي الرواية الثالثة عشر في مسيرة الكاتب للروائي السيد نجم.

وتأتي الرواية متزامنة مع احتفالية البلاد بمرور خمسين سنة على حرب أكتوبر 1973، وﺇن قدم الروائي تجربته الخاصة حيث شارك في المعارك وعاصر أحداثها، فجاءت الرواية معبرة عن خصوصية التجربة الحربية على الرغم من كونها تجربة عامة تطوي الصغير والكبير بين طياتها، فكانت صور المواجهة والتصدي والفلاح والخيبة أحينا معبرة دون مبالغة وبفنية عن وقائع ما دار على جبهة قناة السويس في حينه.

وتبدأ الرواية بحادثة ﺇعلان عبدالناصر التنحي في عام 67، ثم بداية ﺇعلان الجموع الصمود والتصدي وشعار المعركة أولا وأخيرا.

وتتناول الرواية عرضا للتجربة الحربية التي عاشتها البلاد في خمسة أقسام، وكل قسم يتكون من عدة فصول.. باﻹضافة ﺇلى فصل أخير بعنوان ما قبل الخاتمة، باﻹضافة ﺇلى تعريف مختصر عن الكاتب، حيث نشر ثلاث عشرة رواية، وسيع مجموعات قصصية، وثمانية كتب في تنظير أدب المقاومة.. باﻹضافة ﺇلى كتله القصصية فى أدب الطفل.

عن الكاتب السيد نجم

يذكر أن الدكتور السيد نجم قاص وروائي وناقد وكاتب للأطفال، وهو عضو المجلس الأعلى للثقافة، لجنة ثقافة الطفل، ونائب رئيس اتحاد كتاب الإنترنت العرب، وعضو مجلس إدارة نادى القصة، ومقرر شعبة الخيال العلمي، اتحاد كتاب مصر، عضو مؤسس لجماعة "نصوص.9" الأدبي.، وعضو اتحاد الكتاب العرب، كما حصد العديد من الجوائز والتكريمات طوال مسيرته الحافلة.