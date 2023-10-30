أول قرارات مجلس الزمالك: متحدث رسمي جديد للنادي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب تعيين الإعلامي أحمد سالم متحدثًا رسميًا للنادي خلال الفترة المقبلة، وذلك بإجماع المجلس خلال جلسته المنعقدة حاليا بمقر نادي الزمالك.

وحضر الإعلامي أحمد سالم، مساء الإثنين، جزءًا من اجتماع مجلس إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب.

ويعقد الآن مجلس الزمالك الجديد للدورة 2023-2027، بقيادة حسين لبيب أول اجتماع بعد الفوز بالانتخابات، بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة.

ويستعد مجلس الإدارة لاتخاذ عدد من القرارات الهامة لوضع خطة كاملة للنادي في الفترة المقبلة للخروج به من هذه الظروف.

ومن المقرر أن يحسم مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب عددًا من القرارات المهمة خلال اجتماع اليوم، أبرزها إسناد تعيين مدير تنفيذى جديد.

كما سيتم تحديد المسئولين عن ملف قناة نادي الزمالك، وملف التسويق، وملف الكرة بالكامل خاصة الفريق الأول من حيث الصفقات والتعاقدات، وتجديد عقود اللاعبين وتحديد ملف شركة الكرة والاستثمار، وملف فرق الصالات والسباحة، والألعاب النسائية، والإعلان بشكل رسمي عن المتحدث الرسمي لمجلس الإدارة.

كواليس تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة زد

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم على ملعب الترسانة استعدادا لمباراة زد المقبلة في مسابقة الدوري بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة 48 ساعة.

وقاد مدحت عبد الهادي المدرب العام للزمالك و فريدي هيرناندو وأحمد مجدي المدربين المساعدين مران الفريق اليوم .

وتم تقسيم المران لجزء بدني، بالإضافة إلى جانب فني، وقام الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك بالتنسيق مع جهازه المعاون لقيادة مران اليوم في ظل سفره إلى الخارج، على أن يعود لقيادة التدريبات بداية من الغد.

وشهدت التدريبات الجماعية انتظام عمرو السيسي لاعب وسط الفريق، بعدما خاض تدريبات خلال الفترة الماضية في صالة الجيمانيزيوم، وفقا لقرار الجهاز الفني

وشارك عمرو السيسي في التدريبات الجماعية وكافة الفقرات التدريبية للمران بصورة طبيعية استعدادا للقاء المقبل أمام فريق زد.

في السياق، خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الزمالك تدريبات في صالة الجيمانيزيوم؛ بالإضافة إلى تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم.

جاء خوض شيكابالا لتدريبات خاصة لتجهيزه بالشكل الأمثل من الناحية البدنية استعدادا للمباريات المقبلة في الدوري وكأس مصر وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفي نفس الوقت ‏أدى مصطفى شلبي جناح الفريق تدريبات علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة على هامش مران اليوم.

وحصل مصطفى شلبي على راحة من التدريبات الجماعية في ظل معاناته من كدمة في القدم، تعرض لها خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام إنبي.

وخضع اللاعب لأشعة بعد المباراة للاطمئنان على حجم اصابته، وأكد الدكتور محمد أسامة على أن الإصابة عبارة عن كدمة في القدم.

ويستعد الفريق الأول لكرة بنادي الزمالك لمباراة زد المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.