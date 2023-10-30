الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فايز فرحات: تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلى بشأن الحرب على غزة لا تحمل جديدًا

فايز فرحات
فايز فرحات

علق الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بأن الحرب على غزة  ستكون طويلة وليست سهلة، قائلًا: "إن هذه التصريحات لا تحمل جديدًا بشكل جوهري".

وأضاف فرحات، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن جزءًا منها محاولة التأثير على استمرار السردية الإسرائيلية الخاصة بطبيعة الحرب الدائرة، وأنها حرب وجودية إلى آخر العناصر التي اعتمدت عليها السردية الإسرائيلية منذ اليوم الأول لهذه الأزمة، بالإضافة إلى التأكيد على الاستعداد للتعامل مع كل الجبهات.

لا توجد احتمالات لفتح جبهات أخرى 

وأشار إلى أنه لا توجد احتمالات كبيرة لفتح جبهات أخرى حتى الآن، مالم تحدث تغيرات جوهرية، لكن من الناحية العملية فإن قواعد الاشتباك على الجبهات الأخرى خاصة الجبهة الخاصة بحزب الله ما زالت مستقرة بشكل رئيسي ولم تشهد تحولات جوهرية. 

وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت الحرب على غزة فلسطين غزة

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