المنيا تستعد للانتخابات الرئاسية 2024: اجتماعات موسعة وجولات تفقدية لمتابعة تجهيز المقار الانتخابية

كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا من استعداداتها واجتماعاتها استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة في ضوء تكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمتابعة ورفع كفاءة المقرات الانتخابية بالمراكز واتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة استعدادا للانتخابات الرئاسية والتي ستقام أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

اجتماع موسع لتجهيز 37 مقرا انتخابيا بديرمواس

من جانبه عقد اليوم عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة ديرمواس اجتماعا موسعا مع القيادات التنفيذية والجهات المعنية بمركز ومدينة ديرمواس لبحث التجهيزات اللازمة استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة حيث شدد على عدم التهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

في هذا الشأن، استعرض مع مدير الإدارة التعليمية ومدير الإدارة الأزهرية آخر التجهيزات بالمقرات الانتخابية بالمركز والمدينة والبالغ عددها 37 مقرا انتخابيا واطمئن على جاهزيتها والانتهاء من جميع أعمال الصيانة بها من سباكه وكهرباء وتوافر وسائل الحماية المدنية.

كما أكد على شركة مياه الشرب والصرف الصحي بديرمواس بالمرور على جميع غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي بالمركز والمدينة والتأكد من تغطيتها جميعا، والاستعداد التام لعدم انقطاع المياه عن المقرات الانتخابية واستعرض خطة هندسة الكهرباء في عدم انقطاع التيار الكهربائي أثناء العملية الانتخابية وسرعة توفير الحلول البديلة في حال انقطاع التيار الكهربائي.

وشدد على الإدارة الصحية بتواجد كافة الأطقم الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوافر وسائل الإسعافات الأولية وإمداد كل مقر انتخابي بكرسي متحرك لمساعدة ذوي القدرات الخاصة أثناء العملية الانتخابية.

وكلف نواب رئيس المركز بالتنسيق مع رؤساء القرى الخمس بالمرور الدوري على محيط المقار الانتخابية والتأكد من عدم وجود إشغالات حولها والاطمئنان على مستوى النظافة داخلها وخارجها وتمهيد الطرق المؤدية إليها وتوفير كافة أوجه الدعم اللوجستي لخدمة العملية الانتخابية مؤكدا على ضرورة تكاتف الجميع واعتبار المشاركة في العملية الانتخابية هي مهمة قومية.

رئيس ملوي يتفقد بعض المقرات وتجهيز 75 مقرا

من ناحية أخرى تفقد اللواء أحمد السايس، رئيسا مركزا ومدينة ملوي، عدد من المدارس بقرى المركز والمدينة، والتي بها لجان انتخابية، حيث تم تفقد عدد من المدارس بالمدينة، وقرية تندة والمعصرة، في إطار الوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الناخبين بتلك المدارس، ومدى جاهزيتها استعدادا للانتخابات الرئاسية بمركز ومدينة ملوي وعددهم 75 مقرا انتخابيا مخصصا لاستقبال الانتخابات التي ستقام في 10,11,12 ديسمبر من العام الجاري بالمركز والمدينة.

وخلال الجولة أكد "السايس" على مديري المدارس بضرورة سرعة إنهاء كافة التجهيزات والاستعدادات، مع مراعاة الفئات الخاصة، وذوي الهمم وتوفير ما يلزم لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم، وكذلك إنهاء كافة التجهيزات والاستعدادات، مع مراعاة الفئات الخاصة، وذوي الهمم وتوفير ما يلزم لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم، والانتهاء من سد الاحتياجات المتبقية من أجهزة الإنارة وبعض الإصلاحات في مرافق المياه والكهرباء، وتجهيز الغرف المخصصة للاقتراع، واستقبال الناخبين، وتهيئة سبل الراحة للعاملين والمشرفين على اللجان الانتخابية داخل المدارس. الاحتياجات المتبقية من أجهزة الإنارة وبعض الإصلاحات في مرافق المياه والكهرباء، وتجهيز الغرف المخصصة للاقتراع، واستقبال الناخبين، وتهيئة سبل الراحة للعاملين والمشرفين على اللجان الانتخابية داخل المدارس. كافة الجهود وتعاون الجهات المعنية لإنهاء كافة الاستعدادات الخاصة لضمان تهيئة الجو المناسب للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بحرية تامة.

لجنة لمتابعة تجهيز 38 مقرا انتخابيا بمطاري

وتابع هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أعمال اللجنة المشكلة لمتابعة المقار الانتخابية بمركز مطاي استعدادا لانتخابات الرئاسة ووجه أعضاء اللجنة بالتعاون مع الإدارة التعليمية ونواب المركز ورؤساء الأحياء والقرى الخمس لمتابعة تجهيزات المقرات الانتخابية بمركز ومدينة مطاي والوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الناخبين بتلك المقار، ومدى جاهزيتها استعدادا للانتخابات الرئاسية، وعددهم 38 مقرا انتخابيا مخصصة لإجراء انتخابات الرئاسية، مشددا على نواب رئيس المركز ورؤساء القرى والأحياء بضرورة الانتهاء من سد الاحتياجات المتبقية من أجهزة الإنارة وبعض الإصلاحات في مرافق المياه والكهرباء والاتصالات، وتجهيز الغرف المخصصة للاقتراع، للظهور بالمظهر اللائق والمشرف لمركز مطاي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جولات لتفقد مقرات اللجان الانتخابية بقرى مركز المنيا

وفي مركز ومدينة المنيا كلف اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا محمود أبو كريشة نائب رئيس المدينة بمتابعة لجان الانتخابات الرئاسية والمرور على المقار الانتخابية بالقرى والأحياء حيث قام علي ظريف رئيس مجلس قرى صفط الخمار بالمرور على عدد من اللجان والمقرات الانتخابية للاطمئنان على اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير الإجراءات الانتخابية واستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة وتجهيز أماكن لانتظار الناخبين فيها ومراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بأماكن خاصة بهم.

كما تفقد عماد محمود نائب رئيس المدينة، والدكتور الحسيني شادي اللجان الانتخابية بقرية تله للتأكيد من أجهزتها لاستقبال انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤ وعمل السرادق أمام اللجان لاستقبال الناخبين ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الأمراض للحفاظ على سلامة المواطنين، كما تفقد محمود أبو كريشة نائب رئيس المدينة، ومحمد جابر رئيس الوحدة المحلية بقرية دمشير اللجان الانتخابية بالقرية للتأكيد من أجهزتها لاستقبال انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤ وعمل السرادق أمام اللجان لاستقبال الناخبين ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الأمراض للحفاظ على سلامة المواطنين.

أستعدات مكثفة لتجهيز اللجان للأنتخابات الرئاسية بمركز المنيا

أستعدات مكثفة لتجهيز اللجان للأنتخابات الرئاسية بمركز المنيا

أستعدات مكثفة لتجهيز اللجان للأنتخابات الرئاسية بمركز المنيا

أستعدات مكثفة لتجهيز اللجان للأنتخابات الرئاسية بمركز المنيا

أستعدات مكثفة لتجهيز اللجان للأنتخابات الرئاسية بمركز المنيا

أستعدات مكثفة لتجهيز اللجان للأنتخابات الرئاسية بمركز المنيا

أستعدات مكثفة لتجهيز اللجان للأنتخابات الرئاسية بمركز المنيا

أستعدات مكثفة لتجهيز اللجان للأنتخابات الرئاسية بمركز المنيا

أستعدات مكثفة لتجهيز اللجان للأنتخابات الرئاسية بمركز المنيا

أستعدات مكثفة لتجهيز اللجان للأنتخابات الرئاسية بمركز المنيا

أستعدات مكثفة لتجهيز اللجان للأنتخابات الرئاسية بمركز المنيا

أستعدات مكثفة لتجهيز اللجان للأنتخابات الرئاسية بمركز المنيا

أستعدات مكثفة لتجهيز اللجان للأنتخابات الرئاسية بمركز المنيا

أستعدات مكثفة لتجهيز اللجان للأنتخابات الرئاسية بمركز المنيا