الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استكمال دعوى النصب على أحمد حسن في 5 ملايين جنيه غدًا

احمد حسن
احمد حسن

تواصل  محكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية، نظر قضية شركة مقاولات، بعد اتهامهم بالنصب والاحتيال على الكابتن أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق لفريق كرة القدم، والاستيلاء منه على مبالغ مالية بلغت 5 ملايين جنيه، مقابل التعاقد على وحدتين تجاريتين بإحدى المراكز التجارية بمنطقة الدقي منذ 5 سنوات ولم يتم إنشاء وبناء المشروع.

شهدت المحكمة الجلسة السابقة حضور الكابتن أحمد حسن، إلى جلسة الانعقاد وقال إنه في عام 2017 اتفق مع الشركة لشراء الوحدتين، إلا أنها لم تفِ بوعودها ولم يتم بناء المشروع، كما استمعت هيئة المحكمة إلى المستشار القانوني محمد محمد السيد، محامي اللاعب، والذي قدم ما يفيد بتعاقده على الوحدتي التجاريتين، كما قدم حافظة مستندات بما يفيد ذلك.

تفاصيل القضية

ترجع أحداث القضية رقم 15175 لسنة 2023 جنح الرمل أول، عندما تقدم الكابتن أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق لكرة القدم، ببلاغ ضد ج.م.ف، رئيس مجلس إدارة شركة مينا للمقاولات والتجارة، الكائنة بدائرة قسم شرطة الرمل أول بالإسكندرية، بالتعاقد معه علي شراء وحدتين تجاريين عقب بناء مول تجاري بمنطقة الدقي منذ 5 سنوات وتم دفع أكثر من 90٪ من المبالغ المالية المتفق عليها لاستلام الوحدة الأولى في عام 2022 والوحدة الثانية في عام 2023، وفوجئ مقدم البلاغ بأن قطعة الأرض لم يبن عليها المشروع وأن إدارة الشركة لم تتم تنفيذ وعودها بالبدء في المشروع التجاري وتسليم الوحدات التجارية.

وأكد الكابتن أحمد حسن، في البلاغ أنه فوجئ بعدم البدء في المشروع حتى الآن وأن قطعة الأرض ماذالت فضاء ولم يتم البناء عليها المبنى التجاري، مشيرًا إلى أن الشركة عليها مخالفات مديونيات قدرت بمبلغ 306 ملايين جنيه، وقاموا بتقديم بعض الأوراق التي تفيد بذلك، بالإضافة إلى أن المسؤول عن الشركة أنهم يمرون بظروف قهرية بسبب قرار الدولة بوقف البناء، ومع ذلك قامت الشركة بتحصيل بعض المبالغ المالية من العملاء دون جدوي

وأضاف الكابتن أحمد حسن، وعندما طالب الشركة برد المبلغ أو تسليم المحلين التجاريين امتنعوا عن السداد وقاموا بالتهرب منه، وعلى الفور تم تحرير المحضر بالواقعة.

الكابتن أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق فريق كرة القدم مبالغ مالية المراكز التجارية

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