اجتماع سكرتارية المرأة العامله بإتحاد العمال لمناقشة خطة العمل وتشكيل هيئة مكتبها

عقدت سكرتارية المرأة العامله برئاسة عايده محى الدين، اليوم الاتنين بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماعها الاول بحضور أمينات المرأة بالنقابات العامه لوضع تشكيل هيئة مكتب سكرتارية،وذلك لوضع خطة عمل طويلة المدى وخطة قصيرة المدى لتنفيذها داخل سكرتارية المرأة العامله.

بدأ الاجتماع بكلمة عيد مرسال الأمين العام بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، متحدثا عن أهمية دور المرأة فى المجتمع سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، ودعم ومساندة الاتحاد العام للمرأة فى كافة المجالات.



كما حث جميع الحاضرات على ضرورة العمل وبذل المزيد من الجهد لرفع شان المرأة المصرية بصفه عامه والمرأة العامله بصفه خاصة، أكد مرسال، على ضرورة التكاتف والعمل بيد واحده لابراز قيمة العمل الجماعى



ورحبت عايدة محي الدين، رئيس سكرتاريه المرأة العامله خلال كلمتها، بجميع الحاضرات، متمنيه لهم دوام التوفيق والعمل معا يدا بيد فالنجاح يأتى بالعمل الجماعى وتكملة بعضنا البعض



وتناول الاجتماع عدد من المقترحات، بين امينات المرآة، فى سرد تجربتها لخوض الانتخابات النقابية وأهم الصعوبات التى واجهتها فى معركتها الانتخابيه، بالإضافة الي عرض خطة العمل طويلة المدى وقصيرة المدى، التى يتم العمل عليها من سكرتارية المرأة،و تنفيذها لتحقيق أقصى طموحات السيدات النقابيات والتى تتضمن العمل على تدريب وتثقيف النقابيات فى جميع نواحى الحياه.



كما تناول الاجتماع الاتفاق على عقد لقاءات واجتماعات مع مجموعه من المسؤولين وبعض الشخصيات العامه والجهات المعنية بقضايا المرأة.

واختتم الاجتماع بتشكيل هيئة مكتب سكرتارية المرأة العامله لتسهيل سير العمل داخل السكرتارية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وأكد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع خارطة طريق لتطوير منظومة "صنع في مصر"، وذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم، أمام الملتقى والمعرض السنوى للصناعة المصرية والذى يقام تحت إشراف اتحاد الصناعات.