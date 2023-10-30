هل تأثرت إيرادات السينما بالحرب على غزة؟.. الأرقام تُجيب

تراجعت إيرادات السينما بشكل ملحوظ نظرا للأحداث الراهنة التي تشهدها معظم الدول العربية عقب أحداث قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.

وعزف الجمهور عن دخول دور العرض السينمائي بسبب المتابعة المستمرة للأحداث المشتعلة في غزة والتي طغت على اية أحداث أخرى.

و تأثرت الأفلام المعروضة بالأحداث الراهنة حيث تراجعت الإيرادات بشكل كبير ورجعت بعض الأفلام من قائمة الأعلى إيرادا بينما تم رفع بعض الأفلام من دور العرض لضعف إيراداتها مقارنة بغيرها من الأفلام المعروضة لتخرج بذلك من قائمة إيرادات افلام السينما.

وخلال هذا التقرير، نرصد لكم أبرز إيرادات افلام السينما بدور العرض وكيف تأثرت بأزمة قصف غزة.

فقد حققت افلام السينما بدور العرض أمس ايرادات قدرت بـ 665.725 جنيه وهو مبلغ ضعيف جدا بالنسبة لإيرادات الأفلام خلال الموسم.

قائمة إيرادات شباك التذاكر

واصل فيلم “فوي فوي فوي” تصدره إيرادات شباك التذاكر رغم تراجع إيراداته بشكل كبير منذ اندلاع أحداث غزة حيث تراجعت إيراداته لأقل من النصف مليون جنيه بعد أن حافظ طوال الفترة الماضية على تخطي حاجز المليون ولكن عزوف الجمهور عن السينما نظرا للأحداث الراهنة جعلت إيراداته تنخفض بشكل ملحوظ وحقق العمل أمس ايرادات بلغت 214.981 جنيه والفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال ومن بطولة محمد فراج ونيللي كريم.

تلاه فيلم “الخميس اللي جاي” الذي تفوق على الأفلام المعروضة وصعد للمركز التاني في الإيراد اليومي لشباك التذاكر رغم الأحداث وحقق الفيلم أمس 119.461 جنيه والفيلم من بطولة عمر عبدالجليل وبيومي فؤاد وإسلام إبراهيم ومي كساب وآخرون، في تجربة تتناول قصصًا عن السوشيال ميديا.

وحقق فيلم “وش في وش” والذى يقوم ببطولته كل من محمد ممدوح وامينة خليل وانوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراج خالد الحلفاوي، إيرادات بلغت قيمتها 115.794 جنيها ويناقش الفيلم الأزمات الزوجية.

وحقق فيلم “العميل صفر” أكرم حسني إيرادات بلغت قيمتها 98.377 جنيه وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلًا مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

بينما حقق فيلم حسن المصري إيرادات قدرت ب63.097 الف جنيه ليحتل المركز الخامس في قائمة إيرادات شباك التذاكر اليومي وهو من بطولة أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي.

فيما جمع فيلم “سكر” من بطولة ماجدة زكي وحلا الترك إيرادات وصلت إلى 37.173 جنيها.

بينما بلغت إيرادات فيلم “بيت الروبي” أمس الأحد 9.926 جنيها من بطولة كريم عبد العزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وإخراج بيتر ميمي.

وحصد فيلم “أولاد حريم كريم” إيرادات وصلت إلى 4.971 جنيها وهو من بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

وجاء في المركز الأخير فيلم البعبع لأمير كرارة محققًا إيرادات بلغت 1.945 ويشاركه البطولة ياسمين صبري ومحمد أنور ومحمد عبد الرحمن توتا ومن إخراج حسين المنباوي.

ابرز الأفلام التي خرجت من السباق

وقد شهدت الفترة الماضية سحب عدد من الأفلام السينمائية من دور العرض بعد ضعف إيراداتها بشكل كبير حيث حققت اقل من 500 جنيه ايرادت ومنها فيلم مستر إكس لأحمد فهمي وفيلم ع الزيرو لمحمد رمضان وفيلم مرعي البريمو لمحمد هنيدي وفيلم دولارات دولارات لنضال الشافعي وفيلم شمس لعمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني وفيلم تاج لتامر حسني وفيلم مطرح مطروح للنجم الكبير محمود حميدة وفيلم مندوب مبيعات بيومي فؤاد.