الرى: منظومة للإنذار المبكر للظواهر المناخية بالساحل الشمالي بالتعاون مع هولندا

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري،ميكي فان جينكن المبعوث الهولندي الخاص للمياه، وذلك على هامش إسبوع القاهرة السادس للمياه..

واستعرض الدكتور سويلم، النتائج والتوصيات التى صدرت بالامس عن اجتماع المجلس الإستشارى المصرى الهولندي الذى عقد بالأمس ضمن فعاليات الاسبوع.

كما تم استعراض الزيارة الميدانية التى تم تنظيمها بالأمس للوفد الهولندي لزيارة "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" المعتمد على تقنيات صديقة للبيئة، حيث تم مناقشة مقترحات تنفيذ منظومة للإنذار المبكر للظواهر المناخية بالساحل الشمالي.

كما تم استعراض أبرز ملفات التعاون القائم بين البلدين مثل مشروع التعاون المشترك للأبحاث التطبيقية (JCAR).

الاتزان البيئى فى البحيرات الشمالية

ومناقشة مقترحات الدراسات الخاصة بالاتزان البيئى فى البحيرات الشمالية، والتغذية بالرمال في ٩ مواقع ساحلية بالدلتا لمواجهة تأثيرات تغير المناخ.

وأشاد الدكتور سويلم، بتاريخ التعاون الطويل بين مصر وهولندا والذي يعود تاريخه إلى السبعينيات من القرن الماضى، والتنسيق المستمر بين البلدين فى العديد من المبادرات والمحافل الدولية، كما أشاد سيادته بنجاح مصر وهولندا خلال مؤتمر COP27 فى وضع المياه على رأس أجندة المناخ العالمية، مبديا حرص مصر على إستمرار هذا التنسيق خلال فعاليات مؤتمر COP28.

كما توجه الدكتور سويلم، بالدعوة للجانب الهولندى للمشاركة في الجلسة رفيعة المستوى التى تنظمها مصر واليابان على هامش مؤتمر الاسبوع لعرض نتائج الحوار التفاعلى حول المياه والمناخ .

وانطلقت فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة"، الأحد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي، وعبدالحكيم الواعر، مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى.

وتتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.