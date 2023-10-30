الثقافة والفنون بديلًا للإرهاب.. منحة الدولة لأهالي سيناء

استبدلت مصر الإرهاب الذي كان منتشرًا في أرض سيناء خلال العام 2013 وما تلاه من انفلات أمني بالثقافة والفنون، والعمد إلى نشرهما في الفيروز، من أجل ضمان عدم عودة العناصر الإرهابية من جديد مرة أخرى.

وخلال السنوات الماضية كان هناك تنمية في مجال الثقافة والفنون على أصعدة كثيرة. ترصدها "الدستور" في التقرير التالي.

تطوير الثقافة والفنون

قامت الدولة بإنشاء عدد 3 مكتبات ثقافية بمركز بئر العبد يتكلفة بلغت 1.4 مليون جنيه، بهدف اكتشاف المواهب والمبدعين في جميع المجالات الشعر - القصة - الرواية - الفن - الغناء - العزف - الرسم - النحت - الخزف) وتنمية المهارات البدوية والبيئية.

وعقد محاضرات وندوات توعية لنشر الوعي التنقيقي والسياسي، وتنمية الولاء والانتماء لدى المرأة والطفل، في ضوء قرار رئيس الوزراء رقم 1856 لسنة 2014 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بقرية رمانة بمدينة بئر العبد لإقامة مكتبة ثقافية عليها.

وفي ضوء خطة الحكومة لتطوير وتجديد قصور الثقافة، وفي إطار مشروع أهل مصر لأبناء المناطق الحدودية، نفذت الهيئة العامة لقصور الثقافة الملتقى التاسع للشباب بسيوة" مارس 2022، والملتقى الثقافي الخامس للطفل من المرحلة الثالثة لمشروع أطفال أهل مصر بمدينة الغردقة وبمحافظة البحر الأحمر لعدد 300 طفل من أطفال مصر بالمحافظات الحدودية.

وتم إنشاء مكتبة الطفل والشباب بقرية النجاح، بتكلفة بلغت 2.6 مليون جنيه عام 2015.

الملتقى الثاني عشر الثقافة وفنون المرأة بمحافظة الإسكندرية، شارك فيه 115 فتاة من طالبات محافظات البحر الأحمر - حلايب وشلاتين شمال وجنوب سيناء، الوادي الجديد أسوان مطروح، بجانب القاهرة والإسكندرية).

وإحلال وتجديد قصر ثقافة العريش أبريل 2021 على مساحة 1.16 ألف متر مربع. ويتكون من مسرح كبير مجهز للعرض السينمائي وستة مكاتب إدارية بتكلفة إجمالية بلغت نحو 39مليون جنيه.

وتنفيذ الملتقى العاشر لشباب أهل مصر بمشاركة 100 شاب وفتاة من المحافظات الحدودية سيوة، ومطروح والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين، وأسوان، والقاهرة، وشمال وجنوب سيناء والأقصر، وإنشاء بيت ثقافة المساعيد وقصر ثقافة نخل بتكلفة بلغت 2.5 مليون جنيه لكليهما.