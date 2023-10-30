الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الثقافة والفنون بديلًا للإرهاب.. منحة الدولة لأهالي سيناء

تطوير الثقافة والفنون
تطوير الثقافة والفنون بسيناء

استبدلت مصر الإرهاب الذي كان منتشرًا في أرض سيناء خلال العام 2013 وما تلاه من انفلات أمني بالثقافة والفنون، والعمد إلى نشرهما في الفيروز، من أجل ضمان عدم عودة العناصر الإرهابية من جديد مرة أخرى.

وخلال السنوات الماضية كان هناك تنمية في مجال الثقافة والفنون على أصعدة كثيرة. ترصدها "الدستور" في التقرير التالي.

تطوير الثقافة والفنون

قامت الدولة بإنشاء عدد 3 مكتبات ثقافية بمركز بئر العبد يتكلفة بلغت 1.4 مليون جنيه، بهدف اكتشاف المواهب والمبدعين في جميع المجالات الشعر - القصة - الرواية - الفن - الغناء - العزف - الرسم - النحت - الخزف) وتنمية المهارات البدوية والبيئية.

وعقد محاضرات وندوات توعية لنشر الوعي التنقيقي والسياسي، وتنمية الولاء والانتماء لدى المرأة والطفل، في ضوء قرار رئيس الوزراء رقم 1856 لسنة 2014 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بقرية رمانة بمدينة بئر العبد لإقامة مكتبة ثقافية عليها.

وفي ضوء خطة الحكومة لتطوير وتجديد قصور الثقافة، وفي إطار مشروع أهل مصر لأبناء المناطق الحدودية، نفذت الهيئة العامة لقصور الثقافة الملتقى التاسع للشباب بسيوة" مارس 2022، والملتقى الثقافي الخامس للطفل من المرحلة الثالثة لمشروع أطفال أهل مصر بمدينة الغردقة وبمحافظة البحر الأحمر لعدد 300 طفل من أطفال مصر بالمحافظات الحدودية.

وتم إنشاء مكتبة الطفل والشباب بقرية النجاح،  بتكلفة بلغت 2.6 مليون جنيه عام 2015.

الملتقى الثاني عشر الثقافة وفنون المرأة بمحافظة الإسكندرية، شارك فيه 115 فتاة من طالبات محافظات البحر الأحمر - حلايب وشلاتين شمال وجنوب سيناء، الوادي الجديد أسوان مطروح، بجانب القاهرة والإسكندرية).

وإحلال وتجديد قصر ثقافة العريش أبريل 2021 على مساحة 1.16 ألف متر مربع. ويتكون من مسرح كبير مجهز للعرض السينمائي وستة مكاتب إدارية بتكلفة إجمالية بلغت نحو 39مليون جنيه.

وتنفيذ الملتقى العاشر لشباب أهل مصر بمشاركة 100 شاب وفتاة من المحافظات الحدودية سيوة، ومطروح والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين، وأسوان، والقاهرة، وشمال وجنوب سيناء والأقصر، وإنشاء بيت ثقافة المساعيد وقصر ثقافة نخل بتكلفة بلغت 2.5 مليون جنيه لكليهما.

الإرهاب سيناء الفنون تطوير الثقافة اكتشاف المواهب

مواد متعلقة

قطار التعليم المنطلق.. الدولة تعيد الحياة للطلاب فى سيناء

كيف أصبح التعليم الجامعى محط اهتمام الدولة فى تنمية سيناء؟

أرقام مميزة وتنمية كبرى| مدبولى فى سيناء غدًا.. وهذه أبرز رسائل الزيارة

قبل زيارة مدبولي.. كيف تطورت الرعاية الصحية في أرض سيناء منذ سنوات؟

كيف تحولت سيناء إلى جنة الله على الأرض؟

من المقرر لها غدًا.. ماذا تحمل زيارة مصطفى مدبولى إلى سيناء؟

"شهدت عبورا جديدا".. المركز المصري يصدر تقريرا عن جهود التنمية الشاملة على "أرض الفيروز"

مواطنون ليبيون يشيدون بدور مصر: «الشقيقة دائمًا.. الله يحفظها قيادة وشعبًا وجيشًا»

الأكثر قراءة

عاجل.. البحرية الأمريكية تعترض صاروخًا قادمًا من اليمن متجهًا إلى إسرائيل

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

خبير اقتصادي مقاطعة المنتجات الأجنبية تسبب في ازدها مبيعات المنتج المحلي

"ظل يسير في ركبي".. لماذا كانت نجوى فؤاد تخاف من إبليس؟

صلاح يطارد هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات الأسبوع العاشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

محمد رفعت

الرئيس والصناعة والعدوان !

محاسن السنوسي

صنع فى بيت "جدتى"

خالد حريب

دعم الصناعة فى زمن الحرب

إسراء شوقي

صنع فى مصر.. وقت الاصطفاف الواحد

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو وتنمية الصناعة المصرية

جلال حمام

مصر.. يدٌ تُعمِّر ويدٌ تصنع السلام

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

متلازمة فيتنام.. هل ستمضى إسرائيل قدمًا فى خطة إسقاط حماس؟

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة