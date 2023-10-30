رئيس وزراء فلسطين يطالب بسرعة فتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال الغذاء والدواء

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، بسرعة فتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال الغذاء والدواء والماء والوقود، مشددًا على وقف التهجير القسري داخل قطاع غزة.

وأضاف "أشتية" في كلمته باجتماع الحكومة في رام الله، اليوم، أن قتل الاحتلال لآلاف الأطفال وهم نائمون بين أحضان أمهاتهم وآبائهم وبين أجدادهم وجداتهم، يعكس المدى المفجع الذي بلغته تلك الحرب المجرمة، التي يجب أن تتوقف فورًا، بالتوازي مع فتح ممرات آمنة لتمكين مئات الشاحنات المحملة بالغذاء والدواء والوقود من الدخول لإغاثة أهلنا في القطاع المحاصر بالنار والدخان، وسط انقطاع الكهرباء والماء.

100 عائلة أبيدت حتى الآن

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن أكثر من نصف الشهداء الذين ارتقوا في قطاع غزة من الأطفال والنساء، وهم يرتعدون خوفًا وجوعًا في منازلهم، بينما تتربص الطائرات وقذائف الدبابات بمن نجو حتى الآن بانتظار اللحظة التي تنقض عليهم لتخطفهم من بين أيدي آبائهم وأمهاتهم، وتردم البيوت فوق رءوسهم وتحولها إلى مقابر جماعية.

ونوه رئيس الوزراء الفلسطيني، بأن 100 عائلة أبيدت حتى الآن، بينما ما زال المئات إن لم يكن الآلاف محاصرين تحت الركام.