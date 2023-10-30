الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس وزراء فلسطين يطالب بسرعة فتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال الغذاء والدواء

محمد أشتية
محمد أشتية

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، بسرعة فتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال الغذاء والدواء والماء والوقود، مشددًا على وقف التهجير القسري داخل قطاع غزة.

 وأضاف "أشتية" في كلمته باجتماع الحكومة في رام الله، اليوم، أن قتل الاحتلال لآلاف الأطفال وهم نائمون بين أحضان أمهاتهم وآبائهم وبين أجدادهم وجداتهم، يعكس المدى المفجع الذي بلغته تلك الحرب المجرمة، التي يجب أن تتوقف فورًا، بالتوازي مع فتح ممرات آمنة لتمكين مئات الشاحنات المحملة بالغذاء والدواء والوقود من الدخول لإغاثة أهلنا في القطاع المحاصر بالنار والدخان، وسط انقطاع الكهرباء والماء.

 100 عائلة أبيدت حتى الآن

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن أكثر من نصف الشهداء الذين ارتقوا في قطاع غزة من الأطفال والنساء، وهم يرتعدون خوفًا وجوعًا في منازلهم، بينما تتربص الطائرات وقذائف الدبابات بمن نجو حتى الآن بانتظار اللحظة التي تنقض عليهم لتخطفهم من بين أيدي آبائهم وأمهاتهم، وتردم البيوت فوق رءوسهم وتحولها إلى مقابر جماعية.

ونوه رئيس الوزراء الفلسطيني، بأن 100 عائلة أبيدت حتى الآن، بينما ما زال المئات إن لم يكن الآلاف محاصرين تحت الركام. 

رئيس الوزراء الفلسطيني فتح ممرات إنسانية ممرات إنسانية آمنة إدخال الغذاء والدواء ممرات إنسانية محمد اشتيه

مواد متعلقة

الأزهر الشريف يُحيى أهل غزة: رمز العزة والصمود

"المستقلة لحقوق الإنسان": نوثق جرائم ومجازر الاحتلال لتقديمها إلى المجتمع الدولى

المخرجون المعتمدون فى «نوادى المسرح»: «سنعيد الجمهور لأبو الفنون»

شئون الأسرى: 1600 معتقل من القدس والضفة الغربية فى سجون الاحتلال

السعودية والأردن تؤكدان ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بدوره لمنع تهجير الفلسطينيين

"جهد مبذول ومهنية كما يجب".. سامح حسين يشيد بتغطية "القاهرة الإخبارية"

نقابة الصحفيين الفلسطينيين: فقدان الاتصال بأكثر من ألف صحفى بغزة

مسئول بالهلال الأحمر الدولى: مصر جسر عبور كل المساعدات الإنسانية إلى غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. البحرية الأمريكية تعترض صاروخًا قادمًا من اليمن متجهًا إلى إسرائيل

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

خبير اقتصادي مقاطعة المنتجات الأجنبية تسبب في ازدها مبيعات المنتج المحلي

"ظل يسير في ركبي".. لماذا كانت نجوى فؤاد تخاف من إبليس؟

صلاح يطارد هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات الأسبوع العاشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

محمد رفعت

الرئيس والصناعة والعدوان !

محاسن السنوسي

صنع فى بيت "جدتى"

خالد حريب

دعم الصناعة فى زمن الحرب

إسراء شوقي

صنع فى مصر.. وقت الاصطفاف الواحد

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو وتنمية الصناعة المصرية

جلال حمام

مصر.. يدٌ تُعمِّر ويدٌ تصنع السلام

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

متلازمة فيتنام.. هل ستمضى إسرائيل قدمًا فى خطة إسقاط حماس؟

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة