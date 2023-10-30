حملة المرشح الرئاسى "السيسى" تعلن تضامنها الكامل مع حقوق الشعب الفلسطينى

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن القيادة السياسية المصرية سجلت أعلى درجات الوضوح السياسي من خلال دبلوماسية رئاسية نشطة أظهرت حقائق النزاع أمام الجميع، سواء في المرحلة الماضية أو في الخطوات المستقبلية المتوقعة، وذكر رئيس الحملة أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قصف إسرائيلي عشوائي لا يكترث لحياة المدنيين، ولا يميز بين الأهداف المدنية وتلك العسكرية، إنما يخالف كل قواعد القانون الدولي الإنساني والإنسانية.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقدته الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، مع أعضاء الجالية الفلسطينية بالقاهرة برئاسة السفير دياب اللوح، وبحضور عدد كبير من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والدينية والشبابية والمجتمعية وكافة مكونات المجتمع المصري.

الحملة تعلن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني

وأشار «فوزي»، إلى أن الحملة تعلن تضامنها الكامل مع الحقوق المشروعة لشعب فلسطين، مؤكدًا أننا لا نعتبر إخواننا في فلسطين جيرانا، بل هم أصحاب مكان وأرض وقضيتهم هي قضية الأمة العربية جميعًا.



مصر تتمسك بالقدس عاصمة لفلسطين

وأضاف رئيس حملة السيسي الانتخابية، أن ما يحدث على الأراضي الفلسطينية أمر غير مقبول، مؤكدا أن القيادة السياسية كانت واضحة في التأكيد على الثوابت المصرية تجاه القضية وهي إقامة الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل ٥ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا كذلك أن الأزمة الاخيرة مؤلمة، لكنها كشفت عن الحقائق في الأراضي المحتلة أمام الجميع، كما أعادت ترتيب أولوية القضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي، وكشفت عن انتهاكات الجانب الإسرائيلي قرارت الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمجتمع الدولي.