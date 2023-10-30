"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يستهدف أكثر من 600 موقع خلال 24 ساعة فى غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه أكثر من 600 موقع في غزة خلال 24 ساعة، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الإثنين.

فيما قصفت طائرة تابعة لجيش الاحتلال، من قوات برية تابعة للجيش الإسرائيلي، موقعا يقع داخل مبنى تابع لحركة حماس، كان بداخله أكثر من 20 ناشطا إرهابيا من حماس، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قواته "حددت ليلا إرهابيين مسلحين وموقع لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات في منطقة جامعة الأزهر، ووجهت طائرة مقاتلة لقصفهم".