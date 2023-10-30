الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": 40 صاروخًا تستهدف نتيفوت وناحل عوز وغلاف غزة

غزة
غزة

أفادت فصائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، أن 40 صاروخًا استهدفت نتيفوت وناحل عوز وغلاف غزة، اليوم الإثنين.

ويوم الجمعة الماضي، بدأت إسرائيل عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.

القاهرة الإخبارية غزة 40 صاروخا إعلام إسرائيلي قطاع غزة قصف بري

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