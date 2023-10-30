تحصين 47 ألف رأس أغنام ضد "طاعون المجترات الصغيرة" بالغربية

أعلن الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم الإثنين، 47 ألف رأس أغنام على مستوى المحافظة، خلال الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز، ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بجميع قرى ومراكز المحافظة.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، في بيان، اليوم الإثنين، إلى أن ذلك يأتي حفاظًا على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري، مطالبًا جميع المواطنين التعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة، وذلك لتحصين حيواناتهم ضد هذا المرض بجانب تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية للمواطنين وكذا ترقيم وتسجيل الحيوانات.

قافلة بيطرية مجانية بقرية إبشواى الملق

وفى سياق متصل قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، بتنفيذ قافلة بيطرية مجانية بقرية إبشواى الملق التابعة لمركز قطور، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، واللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 191 حيوانا، و2965 طائرا، وصرف التحصينات والأدوية.

وأضاف " أنور"، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات مضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكل التخصصات من المديرية.