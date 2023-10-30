توجيه اتهامات لـ5 أشخاص بعد تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين فى لندن

أعلنت شرطة مدينة لندن أنه تم توجيه اتهامات لخمسة أشخاص اعتقلوا خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين شارك فيها عشرات الآلاف للمطالبة بوقف لإطلاق النار في غزة.

واعتقلت الشرطة تسعة أشخاص، اثنان منهم للاشتباه في اعتدائهما على رجال شرطة وسبعة بتهمة الإخلال بالنظام العام.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية، في بيان، إن شخصين آخرين اعتقلا أمس الأحد للاشتباه في تحريضهما على الكراهية العنصرية بعد حادث وقع في ميدان ترافلجار مساء السبت.

ومن بين المتهمين الخمسة الذين تراوح أعمارهم بين 16 و51 عامًا، اتُهم اثنان بارتكاب جرائم عنصرية خطيرة بينها رفع لافتة "تهديدية وعنصرية بطبيعتها".

واتُهم الآخرون بإلقاء علبة بيرة على أحد المتظاهرين والاعتداء جسديًا ولفظيًا على رجال الشرطة.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن نحو 100 ألف شخص انضموا إلى "المسيرة من أجل فلسطين" في لندن السبت، الثالثة من نوعها في الأسابيع الأخيرة والتي شهدت أيضًا مواجهات مع الشرطة.