الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. بيان من الصحة الفلسطينية بشأن استهداف مستشفى الصداقة للسرطان بغزة

قصف غزة
قصف غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بـ قطاع غزة، أن هناك أضرار بليغة في مستشفى الصداقة التركي الوحيد لـ مرضى السرطان، نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمحيطها بشكل متكرر.

وأضافت وزارة الصحة بـ غزة، أن حالة من الهلع تصيب مرضى السرطان والطواقم الطبية جراء تحطيم مستشفى الصداقة التركي لمرضى السرطان في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتف بحرمان مرضى السرطان من الأدوية والسفر للعلاج، بل بات يعرض حياتهم للخطر باستهدافه المستشفى التركي.

وأفادت مصادر إعلامية، اليوم الإثنين، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تكثف غاراتها في محيط مستشفى الصداقة التركي المتخصصة في علاج مرضى السرطان بـ قطاع غزة.

ومن جانبه، قال مدير مستشفى الصداقة التركي بـ غزة، إن أضرار كبيرة لحقت بـ مبنى المستشفى مع تجدد قصف قوات الاحتلال إسرائيلي لمحيطه مرات عدة.

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