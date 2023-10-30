الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. استشهاد العشرات فى قصف الاحتلال الإسرائيلى بمناطق متفرقة بقطاع غزة

استشهاد العشرات فى
استشهاد العشرات فى قصف الاحتلال الإسرائيلى

استشهد عشرات الفلسطينيين معظمهم من الأطفال، في تجدد لقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركز على الشمال والوسط.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بوصول نحو 23 شهيدًا إلى المستشفيات إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلين شمال القطاع.

وفي وسط القطاع، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا في منطقة الزوايدة، مما أدى لاستشهاد عدد من الشهداء وإصابة العشرات، تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، إضافة إلى غارة أخرى على منزل في النصيرات، مما أدى لاستشهاد امرأة وجميع أبنائها.

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كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي برج المهندسين في تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة.

واستشهد طفلًا يبلغ من العمر 8 سنوات استشهد في قصف إسرائيلي على منزل مدينة رفح، ليلتحق بوالده ووالدته وإخوانه الذي استشهدوا سابقًا خلال العدوان الغاشم، لتمسح بذلك عائلة الشهيد عبد الله موسى زعرب من السجل المدني.

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وسبق، كشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة سلامة معروف، مساء الأحد، عن حصيلة الخسائر البشرية والمادية، بجانب ما حدث خلال الليلة التي قطع فيها الاحتلال الإسرائيلي الإنترنت عن  قطاع غزة.

وقال "معروف" إن المجازر التي ارتكبها الاحتلال اليوم، راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد، لافتًا إلى أن عودة الاتصالات اليوم، تبين حجم الجرائم الإسرائيلية، مخلفًا مئات الشهداء والجرحى العشرات منهم لم يتم اكتشافهم إلا صبيحة اليوم.

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أضاف "معروف" في بيان، أن 203 مدارس تضررت جراء القصف الإسرائيلي، منها 37 مدرسة خرجت عن الخدمة، موضحًا أن أكثر من 200 ألف وحدة سكنية تضررت جراء القصف الإسرائيلي، و32 ألفًا منها هدمت كليًا.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي للحكومة بغزة، أن وكالة الأونروا والمؤسسات الدولية تتنصل من مسئولياتها بالخضوع لتهديدات الاحتلال.

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