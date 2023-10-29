نقيب الصحفيين الفلسطينيين يشرح تداعيات الحرب فى غزة

أكد ناصر أبوبكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أن حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني لا تزال مستمرة، حيث يتم قتل المدنيين في كل مكان في قطاع غزة، وتشهد عدة مخيمات ومدن عمليات قصف مستمرة، كما يتم نقل عشرات الشهداء بواسطة سيارات إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المستشفيات، خاصة في منطقة وسط قطاع غزة.

وأشار أبو بكر، خلال مكالمة هاتفية على برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة "CBC"، إلى أن منطقة وسط قطاع غزة كانت تُعتبر آمنة حسب دعوى الاحتلال للمواطنين بالخروج إليها، ومع ذلك، يظهر يومًا بعد يوم أن شدة وتكثيف القصف تجري في هذه المنطقة.

أضاف نقيب الصحفيين أن منطقة شمال غزة، ولا سيما منطقة "تل الهوى"، تتعرض لقصف عنيف من قبل جيش الاحتلال، وهذه هي الصورة الحية التي يُظهِر فيها الشعب الفلسطيني في غزة مأساته، حيث يتعرض لأشد أنواع القصف والتدمير والقتل.

وأكد أن كافة جهود المجتمع الدولية لإنهاء هذه المذبحة تُرَفِض من قِبَل سلطات الاحتلال، الذين يرغبون أولًا في ترحيل شعب فلسطين من أرضه وثانيا في مواصلة احتلالهم المجرم بحق هذا الشعب.