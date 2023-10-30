قصواء الخلالى: الشعب الفلسطينى يتعرض لحرب إبادة كاملة منذ 7 أكتوبر

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن هناك خطوات على الأصعدة كلها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فهناك تفاصيل تصاعدية جديدة تظهر، والمشهد لا يهدأ أو يسير نحو ممرات سياسية آمنة للشعب الفلسطيني، ومع ذلك، تظل الأمور تصاعدية بشكل يومي بسبب التعنت الصهيوني إزاء حقوق هذا الشعب المستضعف.

وأضافت خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة كاملة منذ 7 أكتوبر، كما أن ردود الفعل التي تلا ذلك التاريخ كانت مروِّعة، والحديث يدور حول استشهاد آلاف الفلسطينيين وآلاف الضحايا، وهذه أرقام مروِّعة ومخيفة في هذا الوقت المحدود.

أشارت قصواء إلى أن المشهد في غزة مأساوي وشديد الدموية، حيث تُظهِر العناوين الرئيسية أن العدوان الصهيوني والحرب على غزة يستمران بشكل جديد، مزيدا من مأساتهم وألمهم.