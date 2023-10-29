الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خالد سرحان لـ"الدستور": القاهرة الإخبارية صادقة ومراسلو غزة لهم خير الجزاء

خالد سرحان
خالد سرحان

حرص الفنان خالد سرحان على تهنئة قناة القاهرة الإخبارية والقائمين عليها، بمناسبة مرور عام على انطلاقها، ووجه رسالة شكر لإدارة القناة على المجهود الكبير المبذول فيها خاصة بتغطية أحداث قطاع غزة.

وأضاف خالد لـ "الدستور"، إنه فخور بصدق نقل الأحداث ومواكبتها لحظة بلحظة من خلال شاشة القاهرة الإخبارية، وعلق مردفًا: سعيد ومبسوط بقناة القاهرة الاخبارية لأنها قناة صادقة وحقيقية وليست مفتعلة بأخبار كاذبة ومضللة عن الحقائق ودائما وأبدا هي مصدر الأحداث الواقعية التي يهتم بها المواطن.

وعن مجهودات مراسلي قناة القاهرة الإخبارية في غزة، وجه خالد سرحان رسالة شكر وامتنان لكل مراسلي غزة للقناة، مردفا: "ربنا يحفظهم ويحرسهم ويخليهم لأهاليهم وطبعا كلنا عارفين أن العمل عباده فلهم خير الجزاء والإحسان".

وعن أزمة أهل قطاع غزة، تمنى لهم أن يعم السلام عليهم في القريب العالجل، وأردف قائلا: ربنا يفك كربهم ويعدي أيامهم على خير وينصركم على هذا العدو الإسرائيلي الفاحش وإحنا معاكم وفي ضهركم قلبا وقالبًا. 

وأصبحت القاهرة الإخبارية مصدرًا للمعلومات فى العديد من الأزمات التى مر بها العالم، منذ إطلاقها قبل عام، وكان آخرها العدوان على قطاع غزة، لتسطر القناة سطرًا جديدًا فى كتاب التميز المصرى فى الإعلام وصناعته، وتعيد لنا ريادة غائبة منذ فترة. ويقف وراء هذا النجاح الكبير كتيبة من الموهوبين فى العمل الإعلامى والخبرى، على رأسهم الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الذى أسندت له مهمة إنشاء قناة إخبارية ضخمة، قبل ٣ أشهر فقط من الإطلاق.

خالد سرحان قناة القاهرة الإخبارية القناة غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. جلسات عمل مكثفة لتجهيز "إمبراطورية ميم"

حميد الشاعرى يدعم القضية الفلسطينية بكل لغات العالم

مستعينًا بصورة الجيش المصرى.. أحمد السقا: "تحيا مصر دائمًا أبدًا"

تضامنًا مع أهل غزة.. نسرين طافش تحمل علم فلسطين: "بكرة بيخلص هالكابوس"

الأحد والإثنين.. حوار فنى وإنسانى مع ياسمين الخيام على الحياة

بعد توبيخها للاحتلال الغاشم.. ريهام حجاج تعلن غلق حساب إنستجرام

بعد دعم لندن لغزة.. ريهام حجاج للاحتلال: "مكروهون من شعوب العالم"

أوف سيزون.. إسلام جمال ينتهي من تصوير أسبوعين بمسلسل "الوصفة السحرية"

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

الأعلى للإعلام: حجب موقع مدى مصر وإحالته إلى النيابة العامة

إسرائيل تنفجر من الداخل.. حرب بين نتنياهو وأجهزة الأمن والاستخبارات

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

أقوى من كورونا وهيقلل عدد سكان الأرض.. تحذيرات من جائحة خطيرة (فيديو)

الخشاب: كولر أخطأ فى اختياره التشكيلة الأساسية أمام صن داونز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آتٍ!

محمود خليل

جبروت امرأة

رشا عبدالمنعم

مع أم كلثوم ذلك أفضل كثيرًا

وائل لطفي

جلد الذات العربية

ماجد حبته

جنون إسرائيل.. والمستحيل

محمد العسيري

إنهم يكتبون تاريخًا جديدًا

يحيى عسكر

«مصر دولة لا تمس».. معركة الدلتا فى مواجهة نبوءة سفر إشيعاء

لواء.حمدى البطران

من مخلفات نكسة 67

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة

شكرى ووزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة