خالد سرحان لـ"الدستور": القاهرة الإخبارية صادقة ومراسلو غزة لهم خير الجزاء

حرص الفنان خالد سرحان على تهنئة قناة القاهرة الإخبارية والقائمين عليها، بمناسبة مرور عام على انطلاقها، ووجه رسالة شكر لإدارة القناة على المجهود الكبير المبذول فيها خاصة بتغطية أحداث قطاع غزة.

وأضاف خالد لـ "الدستور"، إنه فخور بصدق نقل الأحداث ومواكبتها لحظة بلحظة من خلال شاشة القاهرة الإخبارية، وعلق مردفًا: سعيد ومبسوط بقناة القاهرة الاخبارية لأنها قناة صادقة وحقيقية وليست مفتعلة بأخبار كاذبة ومضللة عن الحقائق ودائما وأبدا هي مصدر الأحداث الواقعية التي يهتم بها المواطن.

وعن مجهودات مراسلي قناة القاهرة الإخبارية في غزة، وجه خالد سرحان رسالة شكر وامتنان لكل مراسلي غزة للقناة، مردفا: "ربنا يحفظهم ويحرسهم ويخليهم لأهاليهم وطبعا كلنا عارفين أن العمل عباده فلهم خير الجزاء والإحسان".

وعن أزمة أهل قطاع غزة، تمنى لهم أن يعم السلام عليهم في القريب العالجل، وأردف قائلا: ربنا يفك كربهم ويعدي أيامهم على خير وينصركم على هذا العدو الإسرائيلي الفاحش وإحنا معاكم وفي ضهركم قلبا وقالبًا.

وأصبحت القاهرة الإخبارية مصدرًا للمعلومات فى العديد من الأزمات التى مر بها العالم، منذ إطلاقها قبل عام، وكان آخرها العدوان على قطاع غزة، لتسطر القناة سطرًا جديدًا فى كتاب التميز المصرى فى الإعلام وصناعته، وتعيد لنا ريادة غائبة منذ فترة. ويقف وراء هذا النجاح الكبير كتيبة من الموهوبين فى العمل الإعلامى والخبرى، على رأسهم الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الذى أسندت له مهمة إنشاء قناة إخبارية ضخمة، قبل ٣ أشهر فقط من الإطلاق.