السفير محمد عريقات لـ"الدستور": مظاهرات العالم تفوقت على تحرك القيادات

قال السفير محمد عريقات، رئيس المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني، إنه في هذه الأوقات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وقطاع غزة لحرب الإبادة التي ينفذها جيش الاحتلال الغاشم وتصعيده منذ الأمس ومحاولة الدخول البري للقطاع نطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول العربية لأخذ موقف واضح وقوي تجاه ما يرتكبه الاحتلال من جرائم لتصفية الشعب الفلسطيني.

ودعا عريقات، لـ"الدستور"، تلك الجهات إلى اتخاذ موقف واضح ضد تحيز الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول من الاتحاد الأوروبي الذين يمنحون إسرائيل الغطاء والضمانات لإبادة 2.5 مليون فلسطيني بقطاع غزة.

كما طالب عريقات كلًا من مصر والمملكة الأردنية الهاشمية بتكثيف جهودهم من أجل إنهاء هذه الحرب ووقف إطلاق النار من الطرفين.

وحول المظاهرات الداعمة للحق الفلسطيني في كل دول العالم، قال عريقات إن هذه التحركات تفوقت على تحركات القيادات، متابعًا: "نطالب إخواننا وأخواتنا بكل دول العالم بالتواصل المستمر لدعم أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة"، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني لم ينكر يومًا فضلًا لكل من يسانده ولنقول جميعنا بكل لغات العالم "أوقفوا هذه الحرب أوقفوا قتل أبنائنا".

"الأغذية العالمي" يطالب بهدنة إنسانية لتفادي كارثة كبرى بغزة

في وقت سابق من اليوم، أعلن برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، عن أن بعض إمداداته من المساعدات قد نُهبت في غزة، وحذر من أن "تزايد الجوع واليأس" سيجعل الناس يفعلون كل ما بوسعهم.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالشرق الأوسط في وقت سابق الأحد، إن آلافًا من الأشخاص اقتحموا بعض مستودعاتها ومراكز التوزيع في المناطق الوسطى والجنوبية من القطاع، "وأخذوا دقيق القمح وغيره من المواد الأساسية".

وقال برنامج الغذاء إن أحد المستودعات كان يخزن بعض السلع الغذائية وإمدادات من المساعدات الإنسانية عبر مصر.