الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: أثر الحوار الوطني انتقل بإيجابية على الحياة السياسية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت الدكتورة وئام عثمان، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، إن الحوار الوطني انعكس بشكل كبير على الحياة السياسية بمصر وانتقلنا من مرحلة التناحر للتشاور، وأصبح هناك أولويات لتنظيم وجهات النظر وكلاهما يهدف للأمن والتنمية للدولة.

وأضافت، خلال تصريحاتها لقناة "إكسترا نيوز"، أن أثر الحوار الوطني انتقل بإيجابية على حراك الانتخابات الرئاسية على مستوى المجتمع المدني والأحزاب، وما يصاحبها من لقاءات لتنسيقية شباب الأحزاب، الأمر الذي تسبب في وحدة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية رغم اختلاف المرشحين.

وأكدت أنه أصبح هناك تلاحم للشعب المصري رغم اختلاف المرشحين للانتخابات الرئاسية وانتماءاتهم السياسية.

أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر

وأشارت إلى أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر، وأنه يوجد تحذير شديد من اتساع نطاق الصراع لأنه ليس في مصلحة المنطقة وهذا شعار يرفعه جميع المرشحين وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي بحكمته الشديدة وصبره في تناول القضايا.

وئام عثمان الحوار الوطنى حراك الانتخابات الرئاسية انتقل بايجابية الانتخابات الرئاسية أهمية القضية الفلسطينيية

مواد متعلقة

باحثة تكشف تأثير أحداث غزة على الانتخابات الرئاسية والمرشحين

"الإدارية العليا" تبدأ استقبال الطعون على الانتخابات الرئاسية اليوم

الانتخابات الرئاسية.. موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024

20 مليون جنيه.. حجم الدعاية في الانتخابات الرئاسية وكيفة التبرع للمرشح

المحكمة الإدارية تبدأ استقبال الطعون على الانتخابات الرئاسية غدًا

أساقفة أمريكا الشمالية يحثون أقباط المهجر على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

"القومي للإعاقة" يدشن حملة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية (صور)

بدء فترة تلقى تظلمات المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

الأعلى للإعلام: حجب موقع مدى مصر وإحالته إلى النيابة العامة

إسرائيل تنفجر من الداخل.. حرب بين نتنياهو وأجهزة الأمن والاستخبارات

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

أقوى من كورونا وهيقلل عدد سكان الأرض.. تحذيرات من جائحة خطيرة (فيديو)

تجديد حبس مالك شركة لاتجاره بالنقد الأجنبي في التجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آتٍ!

محمود خليل

جبروت امرأة

رشا عبدالمنعم

مع أم كلثوم ذلك أفضل كثيرًا

وائل لطفي

جلد الذات العربية

ماجد حبته

جنون إسرائيل.. والمستحيل

محمد العسيري

إنهم يكتبون تاريخًا جديدًا

يحيى عسكر

«مصر دولة لا تمس».. معركة الدلتا فى مواجهة نبوءة سفر إشيعاء

لواء.حمدى البطران

من مخلفات نكسة 67

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة

شكرى ووزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة