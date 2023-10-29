الطريق إلى الاتحادية.. حملة السيسى تستأنف النشاط بلقاء النقابات والاتحادات الطلابية

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى عن استكمال اللقاءات والاجتماعات التى تعقدها لكل مكونات المجتمع المصرى، حيث استقبلت عددًا من ممثلى النقابات والاتحادات الطلابية.

وقال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية، إن الحملة علقت أنشطتها لعدة أيام تضامنًا مع الأحداث فى فلسطين وعلى حدودنا الشرقية، لأنها ليست قضية انتخابية بل هى قضية وطنية وإنسانية، مشيرًا إلى أن الموقف المصرى واضح تجاه ما يحدث مع أشقائنا فى فلسطين.

«الخدمات الإدارية»: نجح فى الحفاظ على الدولة المصرية رغم التحديات الراهنة

عقدت الحملة لقاءً مع وفد من النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية للدورة النقابية، برئاسة هشام فاروق المهيرى، رئيس النقابة، ووقفت الحملة دقيقة حدادًا على أرواح كل الضحايا المدنيين الذين سقطوا فى خضم العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة. وثمّن «فوزى»، خلال اللقاء، دور النقابة فى دعمها قرارات المرشح الرئاسى لحفظ الأمن القومى، فضلًا عن التواصل المستمر مع أعضائها والتحسين المستمر لبيئة العمل وتطوير العمال، مشيرًا إلى نشاطهم الملحوظ فى المشاركة فى الفعاليات التى تطلقها الوزارات المختلفة. من جانبه، أكد وفد النقابة دعمه الكامل المرشح الرئاسى «السيسى»، وحرصه على توعية أعضاء النقابة بما يحدث فى مصر ودور القيادة السياسية فى الحفاظ على الدولة رغم تحديات الوضع الراهن، فضلًا عن نشر الوعى بأهمية المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى،.

«التمريض»: دعَّم المنظومة الصحية.. وقضى على فيروس «سى»

استقبلت الحملة وفدًا من النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، عضو مجلس الشيوخ. وتعد النقابة العامة للتمريض إحدى أقدم النقابات المهنية، حيث تعمل على تدريب أعضائها وتنمية قدراتهم وتطبيق الرعاية الشاملة لأعضائها، وتضم عددًا كبيرًا من الأعضاء العاملين. وأشاد «المستشار فوزى» بمهنة التمريض وبالدور الذى أدته خصوصًا فى ظل جائحة كورونا، حيث يقع عليها عبء كبير فى الرعاية الطبية. وأكد وفد النقابة دعمه الكبير المرشح عبدالفتاح السيسى، مشيرًا إلى حرص النقابة على تنفيذ حملات توعية فى كل المحافظات بإنجازاته ليس فقط فى مجال الصحة، ولكن أيضًا فى كل المجالات التى تستهدف تحسين حياة المواطن. وثمّن الوفد دور القيادة السياسية فى دعم القطاع الصحى ومنظومة التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى إطلاق الحملات والمبادرات التى تستهدف رعاية المواطن صحيًا، وإعلان مصر دولة خالية من الالتهاب الكبدى الوبائى «فيروس C»،.

عمال «السكة الحديد»: حمى مصر من التهديدات وسط ظروف إقليمية صعبة

التقى «فوزى» وفدًا من النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، التى تعد من أقدم النقابات المصرية، وتضم ٢٤ لجنة نقابية بها ٧٥ ألف عامل، وتقدم الخدمات المستمرة لأعضائها.

وأشاد بدعم النقابة القضية الفلسطينية، وهو استكمال لموقف الشعب المصرى الثابت تجاه القضية بالدعم لأشقائنا فى فلسطين، مؤكدًا أن المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، خلال السنوات الماضية، أولى اهتمامًا كبيرًا بالسكك الحديدية وتطوير البنية التحتية من خلال رفع كفاءتها وتطويرها، وشمل التطوير القطارات والمزلقانات والمحطات والعنصر البشرى وتنفيذ مشروعات جديدة، الأمر الذى انعكس على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور.

من جانبه، قال وفد النقابة إنه منذ تسع سنوات حرص «السيسى» على تطوير قطاع السكة الحديد بالكامل، لحرصه على تقديم أعلى مستوى من الخدمات للجمهور، مؤكدًا أن النقابة تنفذ مؤتمرات توعوية لأعضائها وعمالها لتعريفهم بإنجازات المرشح الرئاسى خلال السنوات التسع الماضية، والتى لمسوها بالفعل فى قطاع النقل.

وثمّن الوفد دور «السيسى» فى حماية مصر من التهديدات التى تحيط بها، خاصة فى ظل الظروف الإقليمية الحالية، فضلًا عن شعور المواطن بالأمن والأمان والاستقرار وتوفير حياة كريمة للمواطن.

الطلاب: اهتم بتمكين الشباب وتقليدهم مناصب قيادية فى المحافظات والوزارات والمجالس النيابية

استقبل المستشار محمود فوزى وفدًا من رؤساء الاتحادات الطلابية للجامعات المصرية، وأكد، خلال اللقاء، أن اتحادات الطلاب هى مدرسة الإدارة والقيادة الأولى، مشيرًا إلى أنه لم يشهد عصرًا لتمكين الشباب مثل عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى على مدار السنوات التسع الماضية.

ولفت إلى أن الانتخابات الرئاسية فرصة جيدة للتدريب على خوض الانتخابات النيابية والمحلية المقبلة، وأن الشباب هم قوة الحاضر وأمل المستقبل، لافتًا إلى أن الظرف الإقليمى الدقيق الحالى يحتاج إلى تكاتف الجميع على أرضية وطنية واحدة، مشيرًا إلى أهمية نشر الوعى بأهمية مشاركة الشباب وبالأخص طلاب الجامعات فى الاستحقاق الدستورى المقبل، لأن الانتخابات حق وواجب.

وثمّن دور الاتحادات الطلابية، التى كان لها عظيم الأثر منذ عشرات السنين، مؤكدًا حرص الحملة للاستماع لآراء الشباب والاهتمام بمطالبهم ومقترحاتهم، مشيرًا إلى اهتمام المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بتمكين الشباب خلال السنوات التسع الماضية، والتى من بينها إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب التى تعمل على تمكين الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وكذلك عقد العديد من المؤتمرات الشبابية ومنتدى شباب العالم لتبادل الثقافات والرؤى، فضلًا عن تولى العديد من الشباب المناصب القيادية فى عدد من قطاعات الدولة كنواب المحافظين والوزراء والمجالس النيابية.

فى السياق ذاته، أثنى وفد الاتحاد على دور المرشح الرئاسى «السيسى» فى إدارة الظروف الدقيقة التى تمر بها المنطقة من أحداث، مقدمًا الشكر له على اهتمامه بتمكين الشباب وتقلدهم مناصب قيادية فى عهده.