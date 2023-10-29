الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اقرأ فى الدستور غدًا.. «إسرائيل تنفجر من الداخل»

اقرأ في الدستور غدا
اقرأ في الدستور غدا

تنشر جريدة "الدستور"، في عددها الصادر صباح غدٍ الإثنين 30 أكتوبر، تقارير عن الخلافات داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الحرب المستمرة على قطاع غزة المحاصر منذ 23  يومًا.

وتحت عنوان "إسرائيل تنفجر من الداخل"، تكشف الصحيفة تفاصيل الحرب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأجهزة الأمن والاستخبارات.

وتحت عنوان "سنة أولى القاهرة الإخبارية"، تسلط الجريدة الضوء على النجاح الساحق الذي حققته القناة في فترة قصيرة، حيث أصبحت مصدرًا رئيسيًا للمعلومات.

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