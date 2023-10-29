اقرأ فى الدستور غدًا.. «إسرائيل تنفجر من الداخل»

تنشر جريدة "الدستور"، في عددها الصادر صباح غدٍ الإثنين 30 أكتوبر، تقارير عن الخلافات داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الحرب المستمرة على قطاع غزة المحاصر منذ 23 يومًا.

وتحت عنوان "إسرائيل تنفجر من الداخل"، تكشف الصحيفة تفاصيل الحرب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأجهزة الأمن والاستخبارات.

وتحت عنوان "سنة أولى القاهرة الإخبارية"، تسلط الجريدة الضوء على النجاح الساحق الذي حققته القناة في فترة قصيرة، حيث أصبحت مصدرًا رئيسيًا للمعلومات.