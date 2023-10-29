مدرب صن داونز: طالبت اللاعبين بين شوطى المباراة بالتقدم للأمام.. وسنسجل أهدافًا فى القاهرة

كشف رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، عما طلبه من لاعبي فريقه بين شوطي المباراة أمام الأهلي في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وتعرض الأهلي للخسارة ذهابًا أمام ماميلودي صن داونز بهدف دون رد في الدور نصف النهائي من الدوري الإفريقي، في انتظار الحسم إيابًا يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة.

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موكوينا: طالبت اللاعبين بالتقدم للأمام أكثر

قال موكوينا في تصريحات، عقب المباراة: "بعد نهاية الشوط الأول، طالبت اللاعبين بالتقدم للأمام في الشوط الثاني، وأن نقدم أفضل ما لدينا حتى نتقدم في النتيجة".

وأضاف مدرب صن داونز: "الدعم كان كبيرًا من الجماهير، واللاعبون قدموا أداء أفضل، وكان هناك ضغط من الأهلي، لكننا تعاملنا معه بشكل مثالي".

وتابع: "لعبنا بشكل جيد، وكانت مباراة جيدة أمام فريق قوي، وكنا مستعدين لهذه المواجهة".

وأتم تصريحاته: "أبارك للاعبين عن نتيجة مباراة اليوم، وسنسجل أهدافا في ستاد القاهرة".

ولم يسبق للمدرب السويسري مارسيل كولر الفوز على صن داونز، حيث تعادل مباراة واحدة وخسر مواجهتين.

ويلتقي الفريقان مجددًا في الثامنة مساء الأربعاء المقبل لحسم التأهل لنهائي المسابقة الإفريقية.

الأهلي يخسر بهدف نظيف أمام صن داونز في ذهاب نصف النهائي

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بهدف نظيف أمام صن داونز، في المباراة التي جمعت الفريقين، عصر اليوم، على ستاد لوفتوس بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

جاءت المباراة قوية وحافلة بالندية، وإن تحفظ الأهلي في بعض فتراتها عن التوغل الهجومي بكثافة عددية لغلق كل الثغرات أمام فريق صن داونز، الذي استغل خطأ في التمرير وتقدم بهدف مباغت في الدقيقة 52، كما تغاضى الحكم لويس ديجيندو عن احتساب ركلة جزاء لصالح بيرسي تاو في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع ودون تدخل أيضًا من حكمي الفار.

هذا ويواجه الأهلي فريق صن داونز مساء الأربعاء المقبل في مباراة العودة التي تقام على ستاد القاهرة.

