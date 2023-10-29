الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رضا البلتاجى: الحكم حرم الأهلى من ضربة جزاء بعد مؤامرة ثلاثية

الاهلي
الاهلي

أكد رضا البلتاجي، الحكم الدولي السابق، أن حكم لقاء  صن داونز والأهلي، فى ذهاب قبل نهائي الدوري الإفريقي حرم بيرسي  تاو، من ضربة جزاء واضحة فى الدقيقة الأخيرة. 
 

وقال البلتاجي، إن الحكم  حرم الأهلي من ضربة جزاء واضحة بعد قيام عبدالمنعم بوطويلة، مدافع صن داونز، بدفع بيرسي  تاو داخل منطقة الجزاء، مشيرًا إلى أنها ضربة جزاء لا مجال  للشك فيها، مضيفًا أن الغريب عدم تدخل حكام تقنية الفيديو متعمدين، ولم نشاهد الإعادة التليفزيونية، الأمر الذي يشعرنا أن هناك مؤامرة من الجميع على الأهلي، فى لعبة مؤثرة على نتيجة المباراة التى انتهت بفوز أصحاب الأرض.


وأكد  أن الحكم غابت عنه العدالة والشجاعة، مشيرًا إلى أن الحكم لو احتسب ضربة الجزاء لم يكن سيجد أى اعتراض من لاعبي صن داونز.

تغلب ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، على نظيره الأهلي بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي اليوم.

ويلعب الفريقان في مباراة الإياب بالقاهرة، الأربعاء المقبل.

كان الأهلي صاحب البداية في اللقاء، بتسديدة بالدقيقة 2 من أفشة من خارج المنطقة تصدى لها حارس صن داونز.
وشهدت الدقيقة 12 أول خطورة لصالح صن داونز، بركلة حرة من على مشارف المنطقة مرت فوق مرمى محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 21 تسلم زواني كرة طويلة خلف دفاعات الأهلي، داخل منطقة الجزاء، لكنه لم ينجح في السيطرة عليها لتذهب في يد الشناوي.

وسدد موديبا ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، بالدقيقة 28 علت مرمى الشناوي.


وتصدى الشناوي لرأسية صعبة في الدقيقة 29، من ماسيكو مهاجم صن داونز.


وحاول مرة أخرى صن داونز بالدقيقة 37، بركلة حرة من خارج المنطقة من موديبا علت مرمى حارس الأهلي محمد الشناوي.

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