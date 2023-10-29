الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يشدد على مكافحة حرق المخلفات الزراعية وتكثيف الرقابة

محافظة الغربية
محافظة الغربية

شدد طارق رحمي،  محافظ الغربية، على أهمية التصدي بكل حزم لظاهرة السحابة السوداء التي تنتج عن حرق المخلفات الزراعية وقش الأرز.

جاءت تصريحات محافظ الغربية خلال اجتماع عقده مع الجهات المعنية داخل الجهاز التنفيذي للمحافظة؛ لبحث استراتيجيات مكافحة هذه الظاهرة البيئية الضارة، والتي تتكرر في هذا الموعد من كل عام.

وكشف "رحمي" عن متابعته بشكل دوري ما يتم عقده من ندوات توعوية عن تأثيرات حرق المخلفات الزراعية وقش الأرز على الصحة العامة والبيئة، مؤكدا ضرورة إبراز أن هذه السحابة السوداء تسبب تلوثًا هوائيًا ضارًا يؤثر على جودة الهواء وصحة المواطنين، مشيرًا إلى أنه يجب اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لمواجهة هذه المشكلة، وضبط وتحرير مخالفات لكل من يقوم بهذا الفعل.

وفي هذا السياق، أكد المحافظ ضرورة تكثيف المرور اليومي على الأراضي الزراعية للتفتيش ومراقبة أعمال حرق المخلفات الزراعية، كما أشار إلى أهمية زيادة التوعية والتثقيف بمخاطر هذه العملية عن طريق توجيهات الإرشاد الزراعي للفلاحين. 

وأضاف أنه يجب أن تشمل هذه الجهود المدارس والمعاهد والمساجد، حيث يمكن توعية الطلاب والمصلين بخطورة حرق المخلفات الزراعية وتحفيزهم على التصرف بشكل صحيح تجاهها.

وأشار إلى أن محافظة الغربية تعمل على تعزيز التعاون مع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارتا الزراعة والبيئة، لتنفيذ حملات توعية وتثقيف واسعة النطاق تستهدف المزارعين والمجتمع المحلي، وأعرب عن استعداد المحافظة لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ هذه الحملات وتوفير الموارد الضرورية لمكافحة ظاهرة السحابة السوداء.

كما شدد على أنه سيتم تشديد الرقابة وتطبيق القوانين والعقوبات على المخالفين الذين يقومون بحرق المخلفات الزراعية بشكل غير قانوني، مؤكدا أنه يجب أن يتحمل الجميع مسئولية الحفاظ على البيئة وصحة المجتمع، وأن المسئولية ليست حكومية فقط ولكن على الجميع تحمل مسئوليته تجاه الحفاظ على بيئة نظيفة للجميع.

محافظ الغربية اجتماع عقده مع الجهات المعنية استراتيجيات مكافحة هذه الظاهرة البيئية الضارة ضرورة إبراز أن هذه السحابة السوداء تسبب تلوثا هوائيا ضارا محافظة الغربية تعزيز التعاون مع الجهات المعنية محافظ الغربية يشدد علي مكافحة حرق المخلفات الزراعية وتكثيف الرقابة

مواد متعلقة

محافظ الغربية يوجّه برفع درجة الاستعداد لموسم الأمطار.. وتكثيف الحملات على الأسواق

محافظ الغربية يتابع جاهزية محطات زفتى لمواجهة الطوارئ والأزمات

وفاة شاب أثناء لعب كرة القدم بقصر بغداد فى الغربية

ضبط أصحاب 4 مخابز استولوا على دقيق مدعم فى السنطة وقطور

رفع 172 طن قمامة وتراكمات أتربة من شوارع "السنطة" بالغربية

"حياة كريمة" تحقق آمال وطموحات أهالى قرية حنون فى الغربية

ضبط 18 تاجرًا يبيعون السجائر بأعلى من السعر الرسمى خلال حملة بزفتى والسنطة

رفع 120 طن مخلفات خلال حملة نظافة بمراكز الغربية

الأكثر قراءة

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

صن داونز يحسم قمة الأهلى فى ذهاب نصف نهائى الدورى الإفريقى

عاجل.. مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية اقتربت من مكان تواجد بايدن وزوجته بالمنزل

كيف ساهمت "الخطوط الحمراء" للرئيس السيسى فى حماية الأمن القومى المصرى؟

المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لديلر بولاق الدكرور

الشوط الأول.. ليفربول يتقدم على نوتنجهام فورست بثنائية في الدوري الإنجليزي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى ووزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة

سامح شكرى للمبعوث الأمريكى: نحذر من تداعيات العملية البرية الإسرائيلية لغزة

وزير الخارجية: نحذر من عواقب ممارسات إسرائيل للعقاب الجماعى ضد سكان غزة