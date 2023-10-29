محافظ الغربية يشدد على مكافحة حرق المخلفات الزراعية وتكثيف الرقابة

شدد طارق رحمي، محافظ الغربية، على أهمية التصدي بكل حزم لظاهرة السحابة السوداء التي تنتج عن حرق المخلفات الزراعية وقش الأرز.

جاءت تصريحات محافظ الغربية خلال اجتماع عقده مع الجهات المعنية داخل الجهاز التنفيذي للمحافظة؛ لبحث استراتيجيات مكافحة هذه الظاهرة البيئية الضارة، والتي تتكرر في هذا الموعد من كل عام.

وكشف "رحمي" عن متابعته بشكل دوري ما يتم عقده من ندوات توعوية عن تأثيرات حرق المخلفات الزراعية وقش الأرز على الصحة العامة والبيئة، مؤكدا ضرورة إبراز أن هذه السحابة السوداء تسبب تلوثًا هوائيًا ضارًا يؤثر على جودة الهواء وصحة المواطنين، مشيرًا إلى أنه يجب اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لمواجهة هذه المشكلة، وضبط وتحرير مخالفات لكل من يقوم بهذا الفعل.

وفي هذا السياق، أكد المحافظ ضرورة تكثيف المرور اليومي على الأراضي الزراعية للتفتيش ومراقبة أعمال حرق المخلفات الزراعية، كما أشار إلى أهمية زيادة التوعية والتثقيف بمخاطر هذه العملية عن طريق توجيهات الإرشاد الزراعي للفلاحين.

وأضاف أنه يجب أن تشمل هذه الجهود المدارس والمعاهد والمساجد، حيث يمكن توعية الطلاب والمصلين بخطورة حرق المخلفات الزراعية وتحفيزهم على التصرف بشكل صحيح تجاهها.

وأشار إلى أن محافظة الغربية تعمل على تعزيز التعاون مع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارتا الزراعة والبيئة، لتنفيذ حملات توعية وتثقيف واسعة النطاق تستهدف المزارعين والمجتمع المحلي، وأعرب عن استعداد المحافظة لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ هذه الحملات وتوفير الموارد الضرورية لمكافحة ظاهرة السحابة السوداء.

كما شدد على أنه سيتم تشديد الرقابة وتطبيق القوانين والعقوبات على المخالفين الذين يقومون بحرق المخلفات الزراعية بشكل غير قانوني، مؤكدا أنه يجب أن يتحمل الجميع مسئولية الحفاظ على البيئة وصحة المجتمع، وأن المسئولية ليست حكومية فقط ولكن على الجميع تحمل مسئوليته تجاه الحفاظ على بيئة نظيفة للجميع.