"إكسترا نيوز": مؤتمر لوفد من "الجنائية الدولية" بشأن أحداث غزة اليوم

قال عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إن المتغير الثاني في المشهد، هو وصول وفد من المحكمة الجنائية الدولية، وسيتحدث عن طبيعة الزيارة بأحد الفنادق بالقاهرة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن دخول المحكمة الدولية الجنائية اليوم على المشهد لأحداث غزة، أمل طال انتظاره، خاصة أنه تمت تنحية الملف الفلسطيني مرتين منذ 2014 وفي عام 2021".

تسليم ملف بكل ما قامت به إسرائيل من جرائم الحرب

وتابع: "المدعي العام يحضر اليوم لتسليم الملف الكامل من قبل رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، بكل ما قامت به إسرائيل من جرائم الحرب".

وأكد عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن العدد النهائي للشهداء تجاوز الـ8000 شهيد، في حين تخطت الإصابات 20 ألف جريح.