الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خبير تربوى يكشف أهمية مبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة المحلية

مبادرة ابدأ للصناعة
مبادرة ابدأ للصناعة

علّق الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي، على مبادرة "ابدأ" التى أطلقها الرئيس السيسي من أجل الارتقاء بالصناعة المحلية.

وقال، في تصريح خاص لموقع "الدستور"، إن هذه المبادرة تأتي استمرارا للجهود المبذولة للارتقاء بالصناعة المصرية، وترتكز على ثلاثة محاور أساسية، تشمل المشروعات الكبرى ودعم الصناعة والتدريب والبحث والتطوير.

وأضاف أن المحور الثالث من هذه المحاور يرتبط ارتباطا مباشرا بالتعليم والبحث العلمي، وهو ما يعطي أهمية خاصة لمزيد من التطوير للتعليم الفني متمثلا في التوسع في إنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتعميم منهجية الجدارات.

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واستكمل "حجازى"، خلال تصريحاته الخاصة: بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير الكليات التكنولوجية ودعم التخصصات ذات الصلة بالجوانب التطبيقية المرتبطة بتطوير الصناعة في الجامعات الحكومية والأهلية.

وواصل: "وبصفة عامة فإن الدولة تتخذ من تطوير التعليم الفني ركيزة أساسية لتطوير الصناعة المحلية وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية القادرة على دعم الاقتصاد المصري والنهوض بالصناعة المحلية، بالإضافة إلى كونها أحد عناصر الجذب للاستثمارات الأجنبية أيضا على اعتبار أن توافر الكوادر البشرية المدربة من العوامل المهمة التي تعمل على جذب المستثمرين، وإن كان الهدف الأسمى الذي تبنته الحكومة هو الارتقاء بالصناعة المحلية وتطويرها".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد، عبر الفيديو كونفرانس، الموقف التنفيذي لعدد من النماذج لمشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، وذلك ضمن فعاليات افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة فى دورته الثانية.

10 سنوات في الصناعة 100 اجراء لتحفيز قطاع الصناعة عضو مبادرة ابدأ تاصيل مبادرة ابدأ حلمك أون لاين 7 سنوات من حكم الرئيس

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