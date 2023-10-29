اتحاد الصناعات: الأحداث الجارية تبرز أهمية الاعتماد على الصناعة المصرية

قال أحمد جابر، عضو غرفة الطباعة، باتحاد الصناعات، إن الأحداث الجارية تبرز أهمية الصناعة المصرية والاعتماد عليها بشكل أساسي.

وأضاف "جابر" في تصريحات لـ"الدستور" أنه لا بد من تقليل استخدام الدولار من مصر وخروجه، خاصة أن هناك أزمة اقتصادية، ومن المتوقع أن تكون هناك مشاكل في الشحن، ولا بد من زيادة المنتجات المحلية المصرية.

وأكد أن جميع رجال الأعمال يقفون بجانب القيادة السياسية في الظروف الاقتصادية الحالية، ووراء جيش مصر العظيم، مؤكدًا الدور الكبير الذي يقوم به المستثمرون في الظروف الحالية.

ولفت إلى أن وزارة الصناعة وضعت بالفعل قائمة بنحو ١٥٢ منتجًا مستهدفًا توطينه في مصر خلال الفترة المقبلة لتقليل فاتورة الواردات، وتعميق الصناعة الوطنية، وتقوم بحملات ترويجية لهذه القائمة في كامل المحافل الاقتصادية ولقاءاتها مع المستمرين المحليين والأجانب، كما وعدت بتقديم حزمة من الحوافز لتشجيع الاستثمار في هذه القطاعات.

وأوضح أننا نقوم حاليًا بخطوات إيجابية جدًا في مجال جذب الاستثمارات الصناعة، والدولة لديها اهتمام واضح بالصناعة المحلية، وزيادة مساهمتها في الناتج القومي، وجزء مهم من تلك التحركات هو تشجيع التعميق وزيادة القيمة المضافة في المنتج المحلي.