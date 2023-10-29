الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة دعوى سب محامى عبدالله رشدى لجيهان العراقية للاقتصادية

جيهان العراقية
جيهان العراقية

قضت محكمة جنح المعادي، بعدم الاختصاص النوعي في محاكمة محامي عبدالله رشدي، لاتهامه بسب وقذف وتهديد جيهان العراقية والإحالة لمحكمة الجنح الاقتصادية.

جاء في قائمة الاتهامات الموجهة لمحامي الداعية الإسلامي عبدالله رشدي أن المتهم ارتكب جرائم ممنهجة في السب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات بهدف إجبار جيهان العراقية على الصمت عن جريمة هتك العرض المرتكبة ضدها من قبل الشيخ عبدالله رشدي.

ووفق القضية، ارتكب المتهم جرائم تعمد استعمال تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة وإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف، وفي القضية اصطناع المتهم لفيديوهات حوت صورًا مركبة ومصطنعة وقيامه بنشر ذلك الفيديو على نطاق واسع تجاوز الخمسين ألف مشاهدة.

الاختصاص النوعي محامي عبدالله رشدي محاكمة محكمة الجنح الاقتصادية جيهان العراقية عبدالله رشدي

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