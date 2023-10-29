للمرة الرابعة.. تأجيل محاكمة قاتل زوجته وابنتيها في طنطا

قررت محكمة جنايات طنطا، اليوم، تأجيل محاكمة الصيدلي أحمد عاطف قطب، المتهم بقتل زوجته الصيدلانية منى السروجي، وابنتيها الصغيرتين زينة وجميلة، في القضية رقم ١٦٠٥٧ لسنة ٢٠٢٣ أول طنطا، والتي وقعت في شهر مارس الماضي، لطلب المتهم حضور المحامي الأساسي للدفاع عنه في القضية.

وكانت المحكمة قد بدأت جلسات محاكمة المتهم في السابع والعشرين من أغسطس الماضي وسط إجراءات أمنية مشددة، بحضور نجل المتهم والمجني عليها.

وطالب محامي المجني عليهم، في تصريحات صحفية، عقب الجلسة بالقصاص من المتهم وتوقيع أقصى عقوبة حيث أنه ارتكب جريمته مع سبق الإصرار والترصد بلا مبرر واضح غير أنه يدعى مروره بضائقة مالية وهو أمر غير منطقي.

وأشار المحامي، إلى أن المتهم ارتكب جريمته وحاول تضليل الشرطة حتى تظهر أنها قضاء وقدر لكن التحقيقات كشفت الحقيقة واعترف بارتكاب جريمته.

وتم التأجيل لشهر سبتمبر الماضي، ونظرًا لتغيير هيئة المحكمة تم تأجيل القضية إداريًا لجلسة اليوم وأصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل للمرة الرابعة.

وكانت حالة من الصدمة والذهول انتابت جميع أقارب وأصدقاء وجيران الصيدلانية منى السروجي صاحبة السمعة الطيبة والتي لفظت أنفاسها الأخيرة هي وابنتيها زينة وجميلة على يد الزوج، ثم حاول الانتحار إلا أن نفسه لم تطاوعه فتراجع عن ذلك وفرَّ هاربًا من المنزل لإبعاد الشبهة عنه.