الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الهلال الأحمر الفلسطينى: عدد الشهداء تجاوز 8000 ولدينا 18 ألف مصاب

غزة
غزة

قال محمد أبو مصبح، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه ما زال هناك عدد كبير من الشهداء تحت ركام المباني المنهارة. وأضاف: "نواجه إبادة جماعية بحق شعبنا".

وأكد خلال مداخلة هاتفية عبر قناة  "القاهرة الإخبارية"، نفاد رصيد الكثير من المستلزمات الطبية والأدوية، معربًا عن آماله في فتح ممر إنساني لحماية حياة المرضى والمصابين.

وتابع: "عدد الشهداء تجاوز 8000 شهيد إضافة إلى 18 ألف مصاب".

وأوضح أن الصليب الأحمر الدولي أبلغهم بإعادة طواقمهم من منطقة معبر رفح، لتحولها لمنطقة عمليات، لافتا إلى أنه يتم العمل حاليا بأقل الإمكانات ووصلنا إلى شفا الهاوية وعدد المرضى قد يضاف إلى الشهداء.  

الهلال الأحمر الفلسطيني غزة قطاع غزة فلسطين القاهرة الإخبارية

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