الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إعلام فلسطينى: قصف إسرائيلى للمناطق المتاخمة لمعبر بيت حانون

معبر بيت حانون
معبر بيت حانون

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك قصفًا إسرائيليًا للمناطق المتآخمة لمعبر بيت حانون شمالي غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.


وقال الإعلام الفلسطيني، إن هناك قصفًا مدفعيًا متواصلًا على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، علاوة على قصف إسرائيلي عنيف يستهدف عددًا من المنازل غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

 

نتنياهو يعتذر عن تصريحات سابقة بشأن هجوم 7 أكتوبر

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تقديم الدعم الكامل لجميع رؤساء الأذرع الأمنية وتعزيز القوات في غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.


وقال نتنياهو: "أعتذر عن تصريحي الأخير بشأن مسئولية الأمن العام والاستخبارات عن هجوم 7 أكتوبر"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

إعلام فلسطيني غزة قطاع غزة معبر بيت حانون عاجل

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