فقد 15 من أسرته فى قصف الاحتلال.. أبرز المعلومات عن "صوت غزة" معتز عزايزة

من منا لم يشاهد جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وتساءل من هؤلاء الأبطال الذين يكرسون حياتهم لنقل الحقيقة بعد اندلاع العدوان على غزة، وعند البحث عن أبرز الصحفيين والمصورين تكتشف أن الصحفي والمصور الفلسطيني معتز عزايزة الذي فقد 15 فردًا من أسرته بسبب قصف الاحتلال، من أشهر من قاموا بنقل الحقيقة حتى لو كان ذلك يعرض حياتهم للخطر.

حياة معتز عزايزة الشخصية

معتز عزايزة من مواليد التسعينيات، مكان نشأته قطاع غزة، درس تخصص الصحافة والإعلام، وأتقن اللغة الإنجليزية، وهو الآن صحفي معروف بغزة، لكن زادت شهرته مع توثيقه للجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين والأطفال في قطاع غزة.

كل ما يحدث في غزة، ينشره معتز عزايزة بفيديوهات عبر حساباته ويحظى بتفاعل كبير، فاستطاع توثيق كل ما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي.

استمر معتز في كشف مجازر الاحتلال رغم فقدانه 15 فردًا من أسرته بسبب قصف منزله، واستكمل عمله في نقل الحقيقة بعد وداع أسرته وأطلق عليه رواد التواصل الاجتماعي لقب "سوبر هيرو".

كانت تلك المعلومات عن البطل معتز العزايزة، جائت في فقرة "أنا الفلسطيني" المعروضة عبر برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي".