الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فقد 15 من أسرته فى قصف الاحتلال.. أبرز المعلومات عن "صوت غزة" معتز عزايزة

قصف الاحتلال
قصف الاحتلال

من منا لم يشاهد جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وتساءل من هؤلاء الأبطال الذين يكرسون حياتهم لنقل الحقيقة بعد اندلاع العدوان على غزة، وعند البحث عن أبرز الصحفيين والمصورين تكتشف أن الصحفي والمصور الفلسطيني معتز عزايزة الذي فقد 15 فردًا من أسرته بسبب قصف الاحتلال، من أشهر من قاموا بنقل الحقيقة حتى لو كان ذلك يعرض حياتهم للخطر.

حياة معتز عزايزة الشخصية

معتز عزايزة من مواليد التسعينيات، مكان نشأته قطاع غزة، درس تخصص الصحافة والإعلام، وأتقن اللغة الإنجليزية، وهو الآن صحفي معروف بغزة، لكن زادت شهرته مع توثيقه للجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين والأطفال في قطاع غزة.

كل ما يحدث في غزة، ينشره معتز عزايزة بفيديوهات عبر حساباته ويحظى بتفاعل كبير، فاستطاع توثيق كل ما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي.

استمر معتز في كشف مجازر الاحتلال رغم فقدانه 15 فردًا من أسرته بسبب قصف منزله، واستكمل عمله في نقل الحقيقة بعد وداع أسرته وأطلق عليه رواد التواصل الاجتماعي لقب "سوبر هيرو".

كانت تلك المعلومات عن البطل معتز العزايزة، جائت في فقرة "أنا الفلسطيني" المعروضة عبر برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي".

معتز عزايزة قطاع غزة القصف الإسرائيلى الإحتلال الإسرائيلي الفلسطينيي

مواد متعلقة

"كانوا خلية نحل".. وليد صلاح: تأهيل معبر رفح لمرور المساعدات تم "فى وقت قياسى"

وليد صلاح: كنا نسمع صوت الطيران الإسرائيلى بالقرب منا فى معبر رفح

"القاهرة الإخبارية": 80 شاحنة مساعدات دخلت إلى قطاع غزة حتى الآن

مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات جزائرية تمهيدًا لنقلها إلى غزة

مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات بلجيكية إلى غزة

القاهرة الإخبارية: تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى غزة

"القاهرة الإخبارية": اصطفاف قافلة المساعدات السادسة لتفريغ حمولتها بالجانب الفلسطينى

"القاهرة الإخبارية": توقف 24 سيارة إسعاف عن العمل إثر نفاد الوقود

الأكثر قراءة

عاجل.. مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية اقتربت من مكان تواجد بايدن وزوجته بالمنزل

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

مالك الفيلا وناشرو الفيديو.. إخلاء سبيل 5 متهمين فى واقعة "حفل المنصورية"

توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر 2024 والعالم.. والتنبؤات التي تحققت

بعد قرار وقف الغزو البرى.. آخر أخبار غزة وإسرائيل الآن

أحداث غزة اليوم.. CNN تكشف مفاجأة عن اجتياح إسرائيل البري للقطاع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

عملية الـ3 مراحل وخطة مستقبلية.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى غزة أمس؟

الاحتلال يعزل غزة عن العالم وينفذ خطة «الأرض المحروقة»