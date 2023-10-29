الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد قرار وقف الغزو البرى.. آخر أخبار غزة وإسرائيل الآن

غزة
غزة

آخر أخبار غزة وإسرائيل الآن سؤال يتم تداوله بكثرة عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي وعبر موقع البحث "جوجل" لمعرفة التفاصيل الأخيرة التي حدثت في الساعات الأخيرة.

ويتابع رواد السوشيال ميديا من كل مكان آخر أخبار غزة وإسرائيل الآن عبر المواقع الإخبارية والمنصات الإلكترونية لمعرفة أخبار غزة وإسرائيل خطوة بخطوة، خصوصًا بعد أن اتخذت إسرائيل قرارًا بوقف الغزو البري واسع النطاق في قطاع غزة، والاكتفاء بالتوغلات البرية المحدودة، وذلك عقب الاجتياح الذي نفذته مساء يوم الجمعة الماضي.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من الناس في كل مكان لمعرفة آخر أخبار غزة وإسرائيل الآن في هذه اللحظة، يرصد موقع "الدستور" في هذا التقرير كل التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير لمتابعة  أخبار غزة وإسرائيل لحظة بلحظة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

txt

فويس أوف أمريكا: تزايد الدعوات العالمية للمطالبة بالسلام في غزة ومخاوف على حياة الفلسطينيين

بعد قرار بوقف الغزو البري.. آخر أخبار غزة وإسرائيل الآن

ولليوم الـ23 على التوالي، يشن جيش الاحتلال غارات مكثفة على غزة ويرتكب اعتداءات على الضفة الغربية؛ ما أسفر إجمالًا عن استشهاد 7814 فلسطينيًا، بينهم 114 في الضفة، وإصابة 21693 آخرين، بحسب تليفزيون فلسطين الرسمي.

في المقابل، قتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132 آخرون، وفقًا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما تمكنت حركة حماس من أسر ما لا يقل عن 229 إسرائيليًا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.

بعد قرارًا بوقف الغزو البري.. آخر أخبار غزة وإسرائيل الآن

وقف الغزو البري

وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن إسرائيل اتخذت قرارًا بوقف الغزو البري واسع النطاق في قطاع غزة، والاكتفاء بالتوغلات البرية المحدودة، وذلك عقب الاجتياح الذي نفذته مساء يوم الجمعة الماضي.

وتابعت أن القرار الإسرائيلي يتماشى مع الاقتراحات التي قدمها وزير الدفاع الأمريكي، لويد جيه أوستن، لنظرائه الإسرائيليين في الآونة الأخيرة، حسبما كشف مسئولون أمريكيون.

جيش الاحتلال: النشاط البري في غزة معقد ويتضمن مخاطر على قواتنا

بعد قرارًا بوقف الغزو البري.. آخر أخبار غزة وإسرائيل الآن

"الصحة العالمية" تجدد دعوتها لوقف إطلاق النار فى غزة

جددت منظمة الصحة العالمية دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة لأغراض إنسانية، تماشيًا مع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء القصف الإسرائيلي بالقرب من مستشفيي الإندونيسي والشفاء، مشددة على أن المستشفيات باتت غير قادرة على استيعاب الارتفاع الكبير في أعداد المرضى والجرحى فيما تؤوي آلاف المدنيين، في ظل تواصل القصف المكثف على قطاع غزة.

بعد قرارًا بوقف الغزو البري.. آخر أخبار غزة وإسرائيل الآن

بى بى سى: فلسطينيون عن ليلة قطع الاتصالات "لم نتوقع أن نرى الصباح.. والقصف كان وحشيًا"

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن قطاع غزة عاش حالة من الخوف والرعب، إثر القصف الإسرائيلي المدمر وقطع الاتصالات  التي بدأت يوم الجمعة الماضي، مما عزل القطاع عن كوكب الأرض.

ورصدت "بي بي سي" عددًا من شهادات ورسائل صوتية من قبل صحفيين عبر تطبيق "واتساب" في مدينة دير البلح، حيث يمتلك الصحفيون الذين تحدثوا لـ"بي بي سي"، بطاقات SIM أجنبية يمكنها التقاط هوائيات إسرائيلية أو مصرية.

اقرأ أيضًا

فصائل المقاومة الفلسطينية: قصف قوات الاحتلال المتوغلة أقصى شمال غرب قطاع غزة بقذائف الهاون

غزة واسرائيل غزة إسرائيل أخبار غزة وإسرائيل أخبار غزة وإسرائيل الآن آخر أخبار غزة وإسرائيل

مواد متعلقة

بعد تصدره الترند.. تفاصيل وفاة الممثل الأمريكى ماثيو بيرى بطل مسلسل "Friends"

أخبار فاتتك| عودة الاتصالات وشبكة الإنترنت إلى غزة.. ومفارقات غريبة حول مباراة الأهلى وصن داونز

لمحاربة السمنة المفرطة.. كيف تتحكم فى زيادة الشهية والجوع؟

أحد أبرز شعراء مصر.. رصيد أغانى مأمون الشناوى

كيف يختار برج العقرب شريك حياته؟

في ذكراه..كيف تزوج عز الدين ذو الفقار من سيدة الشاشة فاتن حمامة؟

أمطار رعدية تضرب عدة مناطق.. تفاصيل حالة الطقس من اليوم وحتى نهاية الأسبوع

صعوبة فى البلع وكدمات.. علامات مبكرة لمرض السرطان لا تتجاهلها

الأكثر قراءة

عاجل.. مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية اقتربت من مكان تواجد بايدن وزوجته بالمنزل

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر 2024 والعالم.. والتنبؤات التي تحققت

مالك الفيلا وناشرو الفيديو.. إخلاء سبيل 5 متهمين فى واقعة "حفل المنصورية"

حرب داخلية بين ساسة الاحتلال.. نتنياهو "المُبتلى بالفضائح"» يقع فى شر أعماله

بعد قرار وقف الغزو البرى.. آخر أخبار غزة وإسرائيل الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

عملية الـ3 مراحل وخطة مستقبلية.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى غزة أمس؟

الاحتلال يعزل غزة عن العالم وينفذ خطة «الأرض المحروقة»