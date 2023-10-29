الهلال الأحمر الفلسطينى: المساعدات ضعيفة وتغطى 3% فقط من احتياجات القطاع الطبى

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن حجم المساعدات ضعيف ويغطي نحو 3% فقط من احتياجات القطاع الطبي في غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت مسئولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي قد طالبت العالم بتحمل مسئولياته تجاه قطاع غزة، مشددة على أهمية تأمين إدخال المساعدات للقطاع، الذي يعاني أسوأ وأعنف قصف.

العدوان الإسرائيلي يواصل استهداف المدنيين والأطقم الطبية في قطاع غزة

ورأت مسئولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي أن العدوان الإسرائيلي يواصل استهداف المدنيين والأطقم الطبية في قطاع غزة، مضيفة أن المؤسسات الصحية تعاني بشدة في قطاع غزة.