الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهلال الأحمر الفلسطينى: المساعدات ضعيفة وتغطى 3% فقط من احتياجات القطاع الطبى

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن حجم المساعدات ضعيف ويغطي نحو 3% فقط من احتياجات القطاع الطبي في غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت مسئولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي قد طالبت العالم بتحمل مسئولياته تجاه قطاع غزة، مشددة على أهمية تأمين إدخال المساعدات للقطاع، الذي يعاني أسوأ وأعنف قصف.

العدوان الإسرائيلي يواصل استهداف المدنيين والأطقم الطبية في قطاع غزة

ورأت مسئولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي أن العدوان الإسرائيلي يواصل استهداف المدنيين والأطقم الطبية في قطاع غزة، مضيفة أن المؤسسات الصحية تعاني بشدة في قطاع غزة.

الهلال الأحمر الفلسطيني حجم المساعدات حتياجات القطاع الطبي القاهرة الإخبارية غزة

مواد متعلقة

فصائل المقاومة الفلسطينية: قصف قوات الاحتلال المتوغلة أقصى شمال غرب قطاع غزة بقذائف الهاون

"القاهرة الإخبارية": أنباء عن قصف مدفعى إسرائيلى استهدف ريف القنيطرة بجنوب سوريا

الصحة الفلسطينية: نسبة الإشغال فى مستشفيات قطاع غزة بلغت 170%

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يستهدف محيط مستشفى الإندونيسى بالأحزمة النارية

نيويورك تايمز: إسرائيل أوقفت خطط غزو واسع النطاق لغزة واستبدالها بتوغلات برية محدودة

زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو تجاوز الخط الأحمر بالتهرب من مسئولية الفشل فى 7 أكتوبر

"القاهرة الإخبارية": طائرات الاحتلال الإسرائيلى تنفذ قصفًا عشوائيًا فى شمال غزة

الصحة الفلسطينية: استشهاد 114 وإصابة 1900 جريح بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

الأكثر قراءة

عاجل.. مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية اقتربت من مكان تواجد بايدن وزوجته بالمنزل

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

مالك الفيلا وناشرو الفيديو.. إخلاء سبيل 5 متهمين فى واقعة "حفل المنصورية"

توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر 2024 والعالم.. والتنبؤات التي تحققت

حرب داخلية بين ساسة الاحتلال.. نتنياهو "المُبتلى بالفضائح"» يقع فى شر أعماله

بعد قرار وقف الغزو البرى.. آخر أخبار غزة وإسرائيل الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

عملية الـ3 مراحل وخطة مستقبلية.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى غزة أمس؟

الاحتلال يعزل غزة عن العالم وينفذ خطة «الأرض المحروقة»