"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يستهدف محيط مستشفى الإندونيسى بالأحزمة النارية

قالت منى عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك أكثر من 43 شهيدًا جراء استهداف منزل في منطقة النصيرات.

5 شهداء بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي بمنطقة الزيتون

وقالت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك 5 شهداء بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي بمنطقة الزيتون في غزة، موضحة أن الاحتلال يستهدف محيط مستشفى الإندونيسي بالأحزمة النارية.

وتابعت أن "طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المدنيين، إذ تنفذ قصفًا عشوائيًا في شمال قطاع غزة".

وواصلت: "إسرائيل دمرت أكثر من 14 مخبزًا بالقطاع، والسكان يعانون نقصًا شديدًا في الخبز والمواد الغذائية".