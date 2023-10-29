الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": شهيد وأكثر من 10 مصابين خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

مواجهات مع الاحتلال
مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بسقوط شهيد وأكثر من 10 مصابين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية بنابلس.

وأضافت أن هناك اشتباكات مسلحة مع الاحتلال شرقي نابلس، موضحة أن هناك قصفًا إسرائيليًا مكثفًا على شمال قطاع غزة.

وأشارت إلى أن هناك قصفًا إسرائيليًا عنيفًا يستهدف عددًا من المنازل غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وانقطعت الاتصالات أمس لساعات، والإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق صواريخ مستمرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما وصفت بأنها الهجمات الأعنف منذ بدء الأحداث في السابع من أكتوبر الجاري.

قطاع غزة الضفة الغربية إسرائيل فلسطين

مواد متعلقة

"هنا فلسطين من القاهرة".. الشركة المتحدة: إهداء لكل شهداء مصر دفاعًا عن حق فلسطين

6 مصابين فى قصف على تل أبيب

بعد تصاعد الدعوات الخبيثة لتهجير الفلسطينيين.. اللاءات المصرية الثلاث فى وجه إسرائيل

باحثة بالمركز المصرى للفكر: مصر لديها موقف واضح وصارم تجاه العدوان الإسرائيلى على غزة

"الخارجية الفلسطينية" تطالب المجتمع الدولى بوقف ازدواجية المعايير

باحث بمركز الفكر والدراسات يوضح دور مصر المحورى فى قضية فلسطين

بمساعدة أمريكية.. "القاهرة الإخبارية" تكشف تجهيزات الاحتلال لاجتياح غزة بريًا

"إكسترا نيوز" تستعرض جهود مصر لإغاثة قطاع غزة (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية اقتربت من مكان تواجد بايدن وزوجته بالمنزل

بعد تصدره الترند.. تفاصيل وفاة الممثل الأمريكى ماثيو بيرى بطل مسلسل "Friends"

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

الأهلى يصطدم بصن داونز فى نصف نهائى دورى السوبر الإفريقى اليوم

اختطاف والدى لاعب ليفربول.. وغيابه عن لقاء نوتنجهام فوريست

عائلات الأسرى يحتشدون في تل أبيب ويطالبون بوقف العدوان على غزة واستعادة أبنائهم (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

عملية الـ3 مراحل وخطة مستقبلية.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى غزة أمس؟

الاحتلال يعزل غزة عن العالم وينفذ خطة «الأرض المحروقة»