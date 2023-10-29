"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تدمر 14 مخبزا فى غزة

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، إن إسرائيل دمرت أكثر من 14 مخبزا بقطاع غزة، والسكان يعانون نقصا شديدا في الخبز ومختلف المواد الغذائية، ما يمثل أزمة إنسانية كبيرة في ظل نقص الخبز فضلا عن انقطاع المياه والكهرباء ونفاد الوقود واستمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام فلسطينية، إنه تم إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال لنابلس.

وأضافت أن هناك اشتباكات مسلحة مع الاحتلال شرقي نابلس، موضحة أن هناك قصف إسرائيلي مكثف على شمال قطاع غزة.

وأشارت إلى أن هناك قصف إسرائيلي عنيف يستهدف عددا من المنازل غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وانقطعت الاتصالات أمس لساعات، والإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق صواريخ مستمرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما وصفت بأنها الهجمات الأعنف منذ بدء الأحداث في السابع من أكتوبر الجاري