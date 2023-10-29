"القاهرة الإخبارية": مجلس الأمن يجتمع غدا لبحث الأوضاع فى غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، أن مجلس الأمن الدولي يجتمع غدا الاثنين لبحث الأوضاع في غزة في ضوء العمليات البرية وتصعيد دولة الاحتلال الإسرائيلي بالقطاع.

وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية بنابلس.

وأضافت أن هناك اشتباكات مسلحة مع الاحتلال شرقي نابلس، موضحة أن هناك قصف إسرائيلي مكثف على شمال قطاع غزة.

وأشارت إلى أن هناك قصف إسرائيلي عنيف يستهدف عددا من المنازل غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وانقطعت الاتصالات أمس لساعات، والإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق صواريخ مستمرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما وصفت بأنها الهجمات الأعنف منذ بدء الأحداث في السابع من أكتوبر الجاري